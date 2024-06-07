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Интерфакс-АВН

Россия применит все средства, если ее суверенитету и целостности будут угрожать - Путин

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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс".
Источник изображения: РИА Новости

Путин призвал не доводить даже до угрозы использования ядерного оружия

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Если суверенитету и целостности России будут угрожать, мы можем использовать все средства, согласно ядерной доктрине, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Путин ссылаясь на ядерную доктрину, заявил, что "если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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