Войти
Интерфакс-АВН

Пхеньян неоднократно демонстрировал желание договариваться, в том числе с Вашингтоном - Путин

150
0
0
Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, а действия Пхеньяна являются ответом на внешние угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств.

"На мой взгляд, КНДР неоднократно демонстрировали желание договариваться, в том числе и с США", - сказал Путин.

По его мнению, "именно эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч 45-го президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном".

"Более того, ведь договорились же с американцами северокорейцы о том, что они не будут проводить испытания... Не только договорились, в ответ на соответствующие шаги со стороны США, в том числе в банковской сфере, но и сделали это", - подчеркнул Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Трамп Дональд
Похожие новости
19.03.2018
Внешняя политика США может стать переговорной
06.09.2017
Перекройка мира под новый «Хвасон»
04.09.2017
Кто начнет атомный Армагеддон
14.06.2017
Пентагон станет снова великим
22.05.2017
Ким Чен Ын запустил НЛО
17.05.2017
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК