Пхеньян неоднократно демонстрировал желание договариваться, в том числе с Вашингтоном - Путин

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, а действия Пхеньяна являются ответом на внешние угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств.

"На мой взгляд, КНДР неоднократно демонстрировали желание договариваться, в том числе и с США", - сказал Путин.

По его мнению, "именно эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч 45-го президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном".

"Более того, ведь договорились же с американцами северокорейцы о том, что они не будут проводить испытания... Не только договорились, в ответ на соответствующие шаги со стороны США, в том числе в банковской сфере, но и сделали это", - подчеркнул Путин.