Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии отметил, что по этому вопросу Будапешт расходится во взглядах с кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Венгрия намерена достичь с НАТО соглашения о том, что не будет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе в его возможных операциях на Украине против России. Об этом заявил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если мы будем членами НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас должна быть такая возможность. Юридически она у нас все еще есть, но мы ожидаем, что это будет объявлено политически приемлемой, презентабельной позицией", - сказал глава правительства.

Он отметил, что по этому вопросу Венгрия расходится во взглядах с кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, которого многие страны прочат на место Йенса Столтенберга. "Мы не можем поддерживать генерального секретаря НАТО, который возлагает на все государства-члены обязанность участвовать в военных действиях за пределами территории альянса", - пояснил Орбан.

Он также напомнил, что выступает против кандидатуры Рютте, поскольку ранее тот предлагал "поставить Венгрию на колени" и исключить ее из Евросоюза. В качестве кандидата на должность генсека альянса Будапешт поддерживает президента Румынии Клауса Йоханниса. Срок действия полномочий Столтенберга истекает 1 октября.

24 мая Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе на Украине. По его словам, над этим сейчас работают юристы и военные, вопрос должен быть решен венгерской дипломатией. В Брюсселе знают об этой позиции Будапешта. Столтенберг выразил уверенность в том, что будет найдено компромиссное решение.