В Кремле заявили, что Шойгу, Медведев и Дюмин будут курировать ОПК по своим направлениям

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать развитие оборонно-промышленного комплекса по своим направлениям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, они продолжают курировать каждый по своим направлениям. Это очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами, - сказал он журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли назначение Шойгу координатором работы по развитию ОПК, что Медведев и Дюмин больше не будут заниматься этой темой.

О возложении на Шойгу новых обязанностей во вторник на совещании с членами правительства объявил Владимир Путин.

"Мы практически с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно. Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, здесь нужен независимый координатор, этим координатором будет секретарь Совета безопасности (Сергей Шойгу - ИФ)", - заявил глава государства.