Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что Шойгу, Медведев и Дюмин будут курировать ОПК по своим направлениям

123
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать развитие оборонно-промышленного комплекса по своим направлениям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, они продолжают курировать каждый по своим направлениям. Это очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами, - сказал он журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли назначение Шойгу координатором работы по развитию ОПК, что Медведев и Дюмин больше не будут заниматься этой темой.

О возложении на Шойгу новых обязанностей во вторник на совещании с членами правительства объявил Владимир Путин.

"Мы практически с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно. Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, здесь нужен независимый координатор, этим координатором будет секретарь Совета безопасности (Сергей Шойгу - ИФ)", - заявил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
08.11.2012
Жертва отечественного ВПК
08.11.2012
Кадровое отчаяние президента
07.11.2012
Игра престолов
07.11.2012
Медведев похвалил Сердюкова за эффективность
07.11.2012
Чрезвычайная ситуация в Минобороны
03.04.2012
Национальная гвардия Владимира Путина
15.05.2008
В Москве открывается новое оружейное шоу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море