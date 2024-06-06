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Интерфакс-АВН

Россия будет поставлять Буркина-Фасо продукцию военного назначения, увеличит количество инструкторов - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Уагадугу (Буркина-Фасо). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Буркина-Фасо, планирует осуществить дополнительные поставки продукции военного назначения и увеличить численность своих военных инструкторов в этой стране, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы развиваем военное и военно-техническое сотрудничество. Поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", - сообщил Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Позднее министр сообщил журналистам, что накануне Буркина-Фасо с очередным визитом посетил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи", - добавил глава МИД РФ.

"Здесь работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться", - заявил Лавров. Он отметил, что параллельно российская сторона проводит обучение представителей вооруженных сил и правоохранительных органов Буркина-Фасо в РФ.

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Буркина-Фасо
Россия
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Минoбороны РФ
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Лавров Сергей
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