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Военное обозрение

Переход к многополярной модели мировой экономики – в Санкт-Петербурге начинает работу международный экономический форум

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум, который собирается ежегодно здесь уже с 1997 года. Представители России и гости со всего мира в течение четырёх дней будут обсуждать насущные экономические проблемы.

В свете происходящих на международной арене геополитических изменений интересен и девиз форума: «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

На официальном сайте мероприятия опубликована программа его проведения в этом году. За довольно короткий срок в рамках форума планируется провести более ста мероприятий, которые укладываются в четыре основные темы: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритет государства».

Участие в этом важном мероприятии стоит недёшево – 1,35 млн рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году – 1,27 млн рублей. Для тех, кто не может позволить себе такую сумму, но желает побывать на некоторых мероприятиях первого дня работы форума, предусмотрен экономный вариант в 60 тыс. рублей.

7 июня на форуме планируется и участие президента России Владимира Путина.

Примечательно, что среди иностранных гостей в Петербурге ждут и представителей движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находящихся у власти в Афганистане. В Казахстане на днях эту организацию исключили из террористического списка. Рассматривается вариант включения Афганистана в крупный логистический проект "Север-Юг" с соединением Балтики с Индийским океаном.

В прошлом году форум собрал более 17 тыс. участников из 130 стран мира в реальном и виртуальном форматах. По некоторым данным, на его полях было заключено более 900 соглашений. В этом году ожидаются не меньшие показатели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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