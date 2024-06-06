Доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все страны-партнеры МНЛС - замглавы "Роскосмоса"

Россия уже сделала предложение Китаю о создании лунной ядерной энергоустановки

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова самостоятельно создать лунную электростанцию с ядерным реактором для российско-китайского проекта по строительству Международной научной лунной станции (МНЛС), страны-партнеры смогут использовать ее электроэнергию для обеспечения модулей МНЛС и робототехнических средств, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Роскосмоса" по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

"Лунная электростанция за нами, заказчик космической системы - "Роскосмос"", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос о ролях РФ и КНР в этом проекте.

Он отметил, что Россия уже сделала предложение китайским партнерам о создании ядерной энергоустановки. По словам собеседника агентства, Китай и другие страны-партнеры проекта смогут использовать вырабатываемую электроэнергию для обеспечения модулей станции и робототехнических средств.

Также Блошенко сообщил, что "Роскосмос" не планирует объединять проекты по созданию лунной электростанции и ядерного буксира "Зевс".

"Это два разных проекта, объединенных одной тематикой - космической ядерной энергетикой. Первый проект направлен на создание напланетной электростанции, второй - на создание орбитального комплекса с ядерным буксиром для полета в дальний космос" - сказал он.

3 марта этого года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. Также он сообщал о планах по совместной экспансии Луны после 2036 года.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансированием и этой теме следует уделить особое внимание.

28 мая заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что к российско-китайскому проекту строительства МНЛС присоединились 12 стран и международные организации.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

2 октября 2023 года генеральный инженер Китайского национального космического управления Ли Гопин заявил, что строительство МНЛС планируется завершить к 2040 году.

Сообщалось, что в проекте МНЛС, помимо России и Китая, планируют участвовать: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Египет, ОАЭ, Пакистан, Турция, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, швейцарская компания Nano-SPACE.

Разработку космической ядерной установки "Зевс" мощностью до 1 мегаватта ведет Центр Келдыша. По словам гендиректора Центра Владимира Кошлакова, ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.

26 апреля Борисов сообщил, что ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе.

В мае 2021 года Блошенко сообщал, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.