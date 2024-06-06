Показаны кадры первых пусков новой турецкой баллистической ракеты İHA-122 с телевизионной ГСН

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan разработала баллистическую ракету воздушного базирования (ALBM) İHA-122. Первые пуски нового изделия состоялись с борта ударного беспилотника AKINCI. Ракета была запущена в двух модификациях – с телевизионной и лазерной головкой самонаведения. Соответствующие кадры были показаны разработчиком.

Изначальной базой для нового средства поражения послужили УРВВ типа TRG-230 и TRG-122 с наведением по GPS/ИНС. Roketsan интегрировала в них лазерную головку самонаведения, создав модификации İHA-230 и İHA-122. Затем İHA-122 была оснащена телевизионной ГСН.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, чтобы ракеты с лазерной ГСН достигли вражеского объекта, с пусковой платформы или из другого источника должна осуществляться постоянная маркировка цели лазером. Полуактивная ГСН ракеты направляется к цели, следуя за лазерным лучом. Но она испытывает сильное влияние погодных условий, которые могут привести к существенному снижению точности огня.

Источник изображения: topwar.ru

Напротив, ракеты с телевизионной головкой имеют в носовой части электрооптическую камеру, изображение с которой передается оператору, позволяя уничтожать цели с высокой точностью.

Считается, что ALBM благодаря своей конструкции достигают цели с очень высокой скоростью и поэтому трудно уничтожаются средствами ПВО. Они станут еще более эффективными при оснащении телевизионной ГСН

- отмечается в издании.