Войти
Военное обозрение

Показаны кадры первых пусков новой турецкой баллистической ракеты İHA-122 с телевизионной ГСН

152
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan разработала баллистическую ракету воздушного базирования (ALBM) İHA-122. Первые пуски нового изделия состоялись с борта ударного беспилотника AKINCI. Ракета была запущена в двух модификациях – с телевизионной и лазерной головкой самонаведения. Соответствующие кадры были показаны разработчиком.

Изначальной базой для нового средства поражения послужили УРВВ типа TRG-230 и TRG-122 с наведением по GPS/ИНС. Roketsan интегрировала в них лазерную головку самонаведения, создав модификации İHA-230 и İHA-122. Затем İHA-122 была оснащена телевизионной ГСН.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, чтобы ракеты с лазерной ГСН достигли вражеского объекта, с пусковой платформы или из другого источника должна осуществляться постоянная маркировка цели лазером. Полуактивная ГСН ракеты направляется к цели, следуя за лазерным лучом. Но она испытывает сильное влияние погодных условий, которые могут привести к существенному снижению точности огня.

Источник изображения: topwar.ru

Напротив, ракеты с телевизионной головкой имеют в носовой части электрооптическую камеру, изображение с которой передается оператору, позволяя уничтожать цели с высокой точностью.

Считается, что ALBM благодаря своей конструкции достигают цели с очень высокой скоростью и поэтому трудно уничтожаются средствами ПВО. Они станут еще более эффективными при оснащении телевизионной ГСН

- отмечается в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.05.2012
Саакашвили – пиар-менеджер грузинского ОПК
02.04.2012
СМИМИ обнародовал список боеприпасов, закупленных Азербайджаном
29.03.2012
Турция за пять лет освоит более 280 военных программ
20.10.2011
Секретарь оборонной промышленности Турции: «Хотели бы предоставить наши беспилотники к услугам ВС Азербайджана»
13.05.2011
До конца года Азербайджан произведет 60 беспилотников
03.11.2010
Военно-промышленная дружба Украины с Азербайджаном: анализ
18.05.2009
Экспортные иллюзии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море