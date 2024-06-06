В США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты готовы продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами Украины

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не планирует направлять своих военных инструкторов или войска на Украину. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден рассмотреть возможность отправки американских инструкторов на Украину. Салливан выступал на борту самолета американского лидера, который вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном.

"Я отмечу, что США создали серьезную инфраструктуру в Германии для подготовки. Они подготовили тысячи украинских солдат к применению техники западного производства. Мы готовы продолжить и, по сути, расширить эту подготовку. Мы сообщили об этом украинцам напрямую, - сказал Салливан. - Вся подготовка, которую мы проводим, осуществляется в очень тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из них также активно проводили подготовку украинцев за пределами Украины. И мы продолжим делать это".

"Мы сможем обсудить с президентом Франции и ее должностными лицами, что они думают. И, конечно, я не стану забегать вперед в том, что касается объявлений, которые они могут сделать. Я просто скажу, что мы со своей стороны не планируем проводить миссию по подготовке [военных] на Украине", - добавил он, комментируя позицию властей Франции.

3 июня радиостанция RFI информировала, что Макрон может 6 июня объявить о направлении на Украину французских военных инструкторов. Ранее газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.