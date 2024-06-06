Белый дом ожидает в предстоящие недели объявлений о поставках Киеву крупных партий оружия

По данным Пентагона, объем направленной Украине вашингтонской администрацией военной помощи превысил $51 млрд

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ожидает в предстоящие недели объявлений о поставках Украине новых крупных партий вооружений. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я думаю, что свободный мир, страны, которые объединились для поддержки Украины, должны не просто подтвердить, а увеличить эту поддержку в два раза. И часть этой поддержки заключается в том, что мы должны убедиться, что поставляем необходимые Украине материальные средства. И я думаю, что в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках существенных средств Украине", - отметил Салливан, отвечая на вопросы журналистов в самолете президента США Джо Байдена, который вылетел во Францию. Там американский лидер намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также провести переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном. Салливан не уточнил, какие именно страны выступят с соответствующими объявлениями.

По данным Пентагона, объем направленной Киеву вашингтонской администрацией военной помощи превысил $51 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.