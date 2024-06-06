В ЦКБР рассказали, что нейросеть пока не способна обнаружить в воздухе современные дроны

Генеральный директор компании Дмитрий Кузякин технологию можно применять лишь для донаведения перехватчика, когда цель уже найдена

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Нейросеть на современном этапе развития технологий не способна выявить в воздухе современные малоразмерные дроны, заявил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Специалисты ЦКБР так давно занимаются вопросами FPV ПВО, что уже, пожалуй, перепробовали все варианты и знают подводные камни этой технологии. Мы реализовывали технологии полуавтоматического перехвата с системами распознавания. Оказалось, что главная проблема - это не "распознать" воздушную цель, а банально ее обнаружить в воздухе расчетом. Вообще задача обнаружения в воздухе современных дронов очень сложная. Они изготовлены из углепластика, содержат минимальное количество металлов и не оставляют в небе яркого температурного следа, так как летают на электричестве", - отметил Кузякин.

По словам специалиста, нейросеть в настоящее время можно применять лишь для донаведения перехватчика, когда цель уже обнаружена. "Представьте себе огромное небо, где нужно найти пластиковую точку, летящую, как правило, чуть выше деревьев. Нейронная сеть тут не поможет. Она может "донавести" перехватчик, когда цель уже в прицеле FPV-расчета. Но попасть не так сложно, хотя и тут проблем будь здоров, сложно найти цель. Повторюсь, самое сложное - это первый этап: обнаружить цель. Относительно горизонта и неба она микроскопическая. Даже не всегда хватает разрешающей способности камер перехватчика ее обнаружить в принципе", - сказал глава ЦКБР.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самообеспечении.