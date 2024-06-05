Израиль и Украина — труднейшие союзники США, и Байдену приходится искать к ним подход (The New York Times, США)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.

NYT: приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся

Приоритеты США и Украины в нынешнем конфликте расходятся, пишет NYT. Белый дом тревожат удары американским оружием по объектам на территории России. Вашингтон боится ядерной эскалации, в то время как Киеву уже нечего терять, утверждается в материале.

Дэвид Сангер

За последние пять дней президент Байден наглядно продемонстрировал, как трудно бывает найти верный подход к двум труднейшим союзникам Америки — президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чьи страны президент поклялся защищать “столько, сколько потребуется”.

Общего у конфликтов, в которых они участвуют, — лишь то, что они рождены обидами, уходящими корнями в прошлое. Но, по совпадению, оба дошли до критических переломных моментов. При этом стало очевидно, насколько расходятся национальные интересы держав — не говоря уже о политических интересах всех трех лидеров, стремящихся удержать власть.

Проблема усугубляется еще и тем, что в Вашингтоне нет единого мнения о том, как должен выглядеть приемлемый финал на Украине или в секторе Газа. Во всеуслышание Украина по-прежнему рассуждает о полной победе, рассчитывая вытеснить Россию с каждой пяди земли, захваченной после ввода войск в феврале 2022 года. Израиль же по-прежнему ставит целью “тотальное уничтожение” ХАМАС, считая это единственной гарантией, что атака 7 октября 2023 года, унесшая жизни 1 200 израильтян и спровоцировавшая жестокую семимесячную операцию возмездия, не повторится.

Но в Вашингтоне эти боевые кличи звучат все менее убедительно. Россия продолжает наступать. Призыв же к полному разгрому ХАМАС звучит как обоснование “вечной войны” — израильские официальные лица во всеуслышание признали, что война в секторе Газа наверняка продлится до конца года, если не дольше.

Поэтому Байден взялся за “пожарные меры”, чтобы предотвратить худший исход — даже если он до сих пор не в силах ответить на вопрос, чем именно закончатся эти два конфликта.

“Ни Украина, ни Израиль нам не союзники по договору, — заметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* и опытный переговорщик на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер. Он сравнил этом с членами НАТО, которые обязаны встать на защиту друг друга по уставу альянса, а также формальными соглашениями США с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и другими странами. — И тем не менее, мы полностью заинтересованы в том, чтобы вывести эти конфликты на следующую стадию, чтобы снизить насилие, пусть даже мы не в состоянии сформулировать реалистичный план, как его остановить”.

В обоих случаях Байден сделал крупные ставки.

В четверг, практически не вдаваясь в разъяснения, Белый дом сообщил, что Байден пошел на так называемое “конкретное исключение”, позволив Украине бить по российской территории после 27 месяцев запрета. Это правило он установил в самом начале украинского конфликта, чтобы “избежать третьей мировой”.

Одно дело, объявил тогда Байден своим помощникам, дать украинцам оружие, необходимое для защиты родины. Но если позволить им запускать американские артиллерийские снаряды и ракеты через границу, где они могут лишить жизни не только солдат, но и мирных жителей, а также уничтожить российскую инфраструктуру, это может перерасти для США в прямую конфронтацию с ядерным противником.

Это правило имело смысл, когда время было на стороне Украины, заявил на выходных один из главных советников Байдена. Но сейчас ситуация переменилась. Зеленский не раз конфликтовал с Байденом и его штабом из-за отказа предоставить ему сначала дальнобойную артиллерию, затем танки, а затем F-16, а сейчас снова развернул кампанию общественного давления, чтобы вынудить Байдена смягчить ограничения на удары американским оружием через российскую границу.

В интервью "Нью-Йорк таймс" двухнедельной давности Зеленский обратился к Байдену напрямую.

“Сбивайте все, что летит в небе над Украиной, — сказал Зеленский. — И дайте нам оружие, которое мы сможем использовать против российских сил на границе”. Тем самым он обнародовал свои настойчивые просьбы к американским официальным лицам, включая госсекретаря Энтони Блинкена — последнего из вереницы высокопоставленных чиновников, посетивших Киев.

Блинкен вернулся с новым убеждением, и на встрече в Овальном кабинете в пятницу вечером вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином внушили Байдену, что ограничения необходимо снять — как минимум для приграничных районов вокруг Харькова, второго по величине города Украины. В противном случае, предупредили они, Россия начнет возвращать значительные территории, с которых ее удалось изгнать осенью 2022 года.

В понедельник Украина объявила, что уничтожила систему ПВО на территории России предоставленным Западом вооружением, не назвав при этом конкретной модели оружия и не сообщив подробностей (не назвала потому, что этой информации нет никаких подтверждений. – Прим. ИноСМИ). Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков затем предостерег, что если поставленное Западом оружие ударит по России, это повлечет за собой “фатальные последствия”.

Помощники Байдена подчеркивают, что президент не столько изменил позицию, сколько создал исключение из общего правила “неэскалации”. Но сам Блинкен намекнул в конце прошлой недели, что, возможно, это не последнее исключение. Он сказал, что американская стратегия противодействия России будет адаптироваться к изменениям на поле боя.

Зеленский все выходные наперебой утверждал, что этого недостаточно и Байден должен снять остальные ограничения на использование американского оружия, чтобы ВСУ получили возможность бить вглубь российской территории. Белый дом лишь отмахнулся.

"Не думаю, что кого-то должно удивлять то, что президент Зеленский, с одной стороны, будет благодарен, а с другой — продолжит отстаивать свои интересы", — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, подчеркнув, что политика США в отношении “глубоких ударов” по России не изменилась.

В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся. На данный момент Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией. Иное дело Байдену: внутри Белого дома очевидна тревога, что президент Владимир Путин развернет тактическое ядерное оружие с целью убедить мир, что если Киев продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию, он не преминет им воспользоваться против Украины.

Зеленский, со своей стороны, назвал ядерные страхи преувеличенными.

Разрешив ограниченные удары по территории России, Байден на следующий день публично надавил на Нетаньяху, отношения с которым стали практически отвратительными. Байден выступил с речью, в которой поддержал израильский план освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа. “Пришло время закончить эту войну. Пришло время перейти к следующей фазе”, — заявил он.

Вдаваться в израильский план со стороны американского президента столь подробно было как минимум необычно: дипломатов учат не высказываться от имени других стран. Но в данном случае в этом был свой резон. В словах Байдена сквозило разочарование, накопившееся за несколько месяцев, когда Нетаньяху отпирался от американских увещеваний предоставить больше спасительной помощи, разработать план эвакуации сотен тысяч гражданских лиц из Рафаха до начала военных действий, и отказаться от 900-килограммовых бомб, которые убивают и калечат мирных жителей.

Поэтому президент полон решимости заставить Нетаньяху принять трехэтапный мирный план, чья реализация может растянуться на долгие годы.

На самом деле план одобрил военный кабинет, но забраковали малочисленные правые партии, которые поддерживают Нетаньяху и без которых хрупкое коалиционное правительство может рухнуть. При этом похоже, что некоторые противники сделки даже не в курсе ее подробностей.

Нетаньяху не опроверг, что подписал этот план, но и не признал этого.

“Он пляшет, — сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Шалом Липнер, в течение 26 лет проработавший на семерых премьер-министров Израиля, включая самого Нетаньяху. — Он ничего не отверг. Но и не подтвердил”.

“Момент для обнародования этого предложения — в субботу, когда он знал, что самые религиозные правые партии его не услышат или не ответят — выбран вынужденно, потому что время ускользает”, — добавил Липнер.

Особенно это касается Байдена. Полтора месяца назад президент и его помощники рассчитывали, что до обмена пленными и прекращения огня, пусть и временного, остались считанные дни. С тех пор ситуация переменилась, и теперь человеческие трагедии войны затмила политическая реальность: Байден понимает, что его предвыборные выступления и съезд Демократической партии могут омрачить протесты прогрессивного крыла его собственной партии, убежденного, что США следовало свернуть все поставки наступательного вооружения Израилю из-за жертв среди мирного населения.

Но, как решительный сторонник Израиля на протяжении полувека (Байден любит вспоминать, что застал еще Голду Меир на излете ее срока на посту премьер-министра Израиля), президент знает, что само впечатление, что он угрожает нынешнему правительству или бросает его на произвол судьбы, недопустимо.

Таким образом в своих публичных заявлениях лидеры четко обозначили различия в стратегиях. И это очень далеко от того тихого уговора по принципу “отведи друга в сторону и все уладь”, которым так гордится Байден, что бы он ни делал — убеждал лидеров НАТО тратить больше на оборону или уговаривал японцев примириться с Южной Кореей и забыть вековые разногласия. Однако взаимное недоверие привело США и Израиль именно к этому: к громким заявлениям в надежде загнать друг друга в угол.

Дэвид Сэнгер освещает администрацию Байдена и вопросы национальной безопасности. Проработал журналистом The New York Times более четырех десятилетий и написал несколько книг о вызовах американской национальной безопасности.

______________________________________

* Организация, выполняющая функции иностранного агента