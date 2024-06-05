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Военное обозрение

Индийские ВВС лишились очередного истребителя Су-30МКИ , упавшего на западе страны

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Индии потеряли очередной истребитель Су-30МКИ, самолет разбился в районе города Нашик на западе Индии в штате Махараштра. Об этом сообщают индийские медиа.

Согласно публикациям, истребитель совершал испытательный полет после капитального ремонта, проведенного компанией Hindustan Aeronautics Limited на своем предприятии в Нашике. Пилоты успели катапультироваться, но получили травмы в момент приземления. По другой информации, ранения только у одного из пилотов. Об их дальнейшей судьбе ничего не говорится, вероятней всего доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Сам самолет упал в поле, полностью выгорев в результате вспыхнувшего пожара. На земле повреждений нет, люди также не пострадали. На место падения прибыли экстренные службы, местные власти, полиция и военные. Причина падения истребителя не называется, этим будет заниматься специальная комиссия ВВС Индии. Предварительно говорят о возможной технической неполадке.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день Индия имеет более 250 Су-30МКИ, данный истребитель является основным самолетом индийских ВВС. Недавно Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представила трехэтапный план обновления всего парка Су-30МКИ. В ходе работ планируется обновить самолеты, уделяя внимание интеграции в них индийских деталей и оборудования, а также вооружений. Кроме того, в планах ВВС заказать большую партию Су-30МКИ полностью индийского производства.

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Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
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