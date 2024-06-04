Москва осуждает авиаудары Израиля по окрестностям Алеппо, предупреждает об опасности эскалации - МИД РФ

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - МИД РФ выступил с осуждением ударов израильской авиации по окрестностям сирийского города Алеппо и предупредил, что подобные силовые акции могут вызвать масштабную вооруженную эскалацию.

В сообщении МИД РФ отмечается, что 3 июня после полуночи израильская авиация нанесла удары по окрестностям второго по величине города Сирии Алеппо. В результате атаки имеются многочисленные погибшие и пострадавшие, причинен значительный материальный ущерб. Ранее, вечером 29 мая, ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей, говорится в сообщении МИД РФ.