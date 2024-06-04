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Интерфакс-АВН

В МАГАТЭ планируют резолюцию с осуждением заявлений Тегерана о готовности создать ядерное оружие - СМИ

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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В МАГАТЭ изучают вариант принятия резолюции с осуждением Ирана за заявления его властей о возможности в случае чрезвычайной угрозы разработать ядерное оружие, передает в понедельник Bloomberg.

"Дипломаты раздумывают над тем, принимать ли резолюцию, осуждающую Иран за его заявления и за создание помех проверкам МАГАТЭ в связи с обнаружением на незадекларированных объектах частиц урана", - информирует агентство.

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с утверждением, что многие страны заявляли о готовности получить ядерное оружие в том случае, если Иран станет обладать им. Гросси подчеркнул, что появление такого оружия на Ближнем Востоке скажется очень негативно на обстановке в регионе.

В то же время он сказал, что недавно разговаривал с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани и не сомневается в продолжении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ.

В начале мая советник верховного лидера Исламской Республики Камаль Каррази в интервью иранским СМИ заявлял, что Иран изменит свою позицию относительно ядерного оружия и займется его разработкой в случае появления экзистенциальной угрозы для государства.

Между тем, по различным данным, в проекте резолюции МАГАТЭ, кроме осуждения заявлений Тегерана о возможности разработать ядерное оружие и внести изменения в ядерную доктрину, содержится призыв к иранским властям незамедлительно дать объяснения по поводу источника происхождения частиц урана. Также авторы документа призывают немедленно вновь подключить видеокамеры, которые ранее следили за ядерной активностью Ирана.

Однако западные СМИ уточняют, что подобная резолюция будет иметь лишь символическое значение с целью нарастить дипломатическое давление на Иран.

Между тем планы принять подобную резолюцию осудил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Иран
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