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Военное обозрение

Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме

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Белоусов второй слева в самом нижнем ряду

Источник изображения: topwar.ru

Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые принял участие в совещании с членами Совбеза в новой должности. К тому же он впервые предстал перед собеседниками в военной форме, на что обратили внимание российские ресурсы.

Владимир Путин провел заседание Совбеза, прошло оно уже традиционно в режиме видеоконференции. Однако не это стало основной темой для обсуждения, а появление Андрея Белоусова на совещании в форме. Кто-то глазастый усмотрел у него на плечах погоны генерала армии, после чего на российских ресурсах появилась новость о том, что новому министру Путин якобы присвоил звание, сделав его из гражданского человека условно военным.

Но в ситуации быстро разобрались, естественно, что никакого указа не было, а у Белоусова на плечах находятся погоны действительного государственного советника РФ 1 класса. Это классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Он соответствует воинскому званию генерал армии. Поскольку Белоусов в этом чине вот уже свыше 10 лет, то в соответствии с приказом Минобороны от 08.11.2016 г. № 725 «Об утверждении Правил ношения предметов формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации», находящимся в таком чине разрешено носить форму.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что после назначения на должность Белоусов везде появлялся исключительно в гражданском костюме, включая международные визиты, что и ввело многочисленных читателей в заблуждение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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