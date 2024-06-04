Госдеп заявил, что НАТО создает в Польше центр для усвоения уроков конфликта на Украине

Постоянный представитель Вашингтона при альянсе Джулианн Смит отметила, что "это совместный центр анализа, обучения и подготовки"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) создает в Польше центр по усвоению уроков боевых действий на Украине. Об этом сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Это совместный центр анализа, обучения и подготовки. И он будет создан в Польше, насколько я знаю", - заявила она. По словам дипломата, эта структура будет представлять собой "своего рода центр по усвоенным урокам" боевых действий на Украине. "Кажется, мы его откроем в Польше" - повторила постпред.

В Вашингтоне Смит, работающая в структуре Госдепартамента США, принимает в эти дни участие в регулярном совещании глав американских дипломатических миссий за рубежом. Оно проходит в центральном аппарате внешнеполитического ведомства США.