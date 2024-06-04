Проведение целой череды саммитов свидетельствует о решимости Запада — но проблемы накапливаются (The New York Times, США)

Американский политолог Шапиро: стратегия Байдена приведет к развалу НАТО

Решение Трампа выйти из НАТО, которое он может принять в случае победы на выборах, не будет беспричинным, пишет NYT. Именно стратегия Байдена в отношении союзников сделала альянс крайне ненадежным, и отсоединение Америки — закономерный итог этой политики.

Военные действия на Украине и в Газе, а также выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты стали для Запада испытанием. Но, начиная с празднования 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, у западных руководителей будет редкая возможность продемонстрировать свое единство.

На этой неделе главы и представители западных стран начинают череду встреч на высшем уровне, дающую им возможность продемонстрировать свое единство и сплоченность противникам, которые все более открыто руководствуются мыслью о том, что Западу можно бросать вызов, что его можно игнорировать и даже отвергать.

Но во время церемонии празднования 80-й годовщины высадки союзных войск на обдуваемые ветрами утесы Нормандии, которая состоится в четверг, и пятью неделями позже на вашингтонском саммите НАТО лидеры подвергнутся серьезным испытаниям по целому ряду вызывающих у них разногласия вопросов. Это военные действия на Украине и в Газе, усиление Китая и, пожалуй, самая сложная проблема: будущее Соединенных Штатов Америки.

С одной стороны, 80-я годовщина и саммит НАТО — это вдохновляющие события. Первое — это ностальгическое воспоминание о победе союзников над нацистской тиранией, а второе — 75-й день рождения альянса, появившегося из пепла Второй мировой войны. Между этими мероприятиями в Швейцарии состоится украинская мирная конференция, а в Италии — саммит лидеров "Большой семерки".

Но за фасадом горделивости и помпезности этих торжеств скрываются мучительные сомнения — прежде всего в курсе американской политики. Президент Байден приедет во Францию и в Италию (ожидается, что форум в Швейцарии он пропустит). Но свои дипломатические мероприятия он вынужден встраивать в плотный график предвыборной борьбы с бывшим президентом Дональдом Трампом, который в случае победы в ноябре поставит под сомнение само существование альянса, чей юбилей намерены так долго праздновать западные лидеры.

Тень Трампа будет неумолимо нависать над этими встречи. На прошлой неделе, буквально в их преддверии, экс-президента признали виновным в фальсификации деловой документации, а 11 июля, в последний день работы форума НАТО в Вашингтоне, ему должны будут вынести приговор. Таким образом, европейские лидеры с близкого расстояния буду лицезреть кризис американской политики — в то время как Байден будет стремиться сплотить их против российской угрозы.

"Налицо разделение экрана (в оригинале split screen, то есть ситуация, когда несколько событий разворачиваются параллельно друг другу в реальном времени — прим. ИноСМИ), — сказал профессор Джорджтаунского университета и специалист по международным отношениям Чарльз Капчан (Charles A. Kupchan). — Мы живем в эпоху возрождения и обновления западного альянса, и предстоящие саммиты запечатлеют это".

"Но мы будем праздновать в тот самый момент, когда все обеспокоены предстоящими выборами в Америке, — добавляет он же, Капчан, занимавшийся европейским направлением внешней политики в администрации Обамы. — Впервые со времен Второй мировой войны внутренняя угроза Западу серьезнее и острее внешней угрозы".

Но обеспокоенность Запада касается не только судьбы Соединенных Штатов. По всей Европе усиливаются страхи перед "возрождением популизма". Это касается Италии, где премьер-министр правого толка Джорджа Мелони станет хозяйкой на встрече G7; это касается Франции и Германии, где руководители сталкиваются с нарастающим недовольством с правого фланга и вынуждены бороться с представляющими его своенравными соперниками. Ожидается, что крайне правые партии добьются немалых успехов на выборах в Европарламент, которые начнутся в четверг и могут внести диссонанс в чествование героев высадки в Нормандии.

Трамп с презрением относится к НАТО. Недавно он заявил, что будет побуждать русских делать "все, что они, черт возьми, пожелают" с членами альянса, не вносящими справедливый вклад в общий бюджет. Такое отношение окажет немалое влияние на дебаты о том, что делать Западу с российским президентом Владимиром Путиным и как ему поступать на новом этапе украинского вооруженного конфликта.

На прошлой неделе Трамп потерпел серьезное поражение в суде, однако многие европейцы не могут избавиться от ощущения, что он все равно вернется в Белый дом.

"Европейцы уже думают, что все эти уголовные дела помогают Трампу, а не препятствуют ему, — сказал Ким Дэррок (Kim Darroch), — занимавший во время работы администрации Трампа должность британского посла в США. — Все делегации на этих саммитах непременно и постоянно будут об этом говорить".

Бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) сказал: "Европа испытывает тревогу не столько по поводу верховенства права; гораздо больше мы сомневаемся в зрелости американского электората, который исключительно доверчив и слишком восприимчив к соблазнам трамповского популизма".

По мнению Ишингера, который до 2022 года руководил Мюнхенской конференцией по безопасности, приговор, который вынесут Трампу, будет весьма несвоевременным событием. Он отвлечет внимание от саммита НАТО, который может "дать уникальную возможность возродить веру в наши общие представления о свободе и продемонстрировать решимость вместо колебаний и храбрость вместо страха".

На прошлой неделе Байден сделал решительный шаг в этом направлении, разрешив Украине наносить ограниченные удары по российской территории американским оружием. Такое решение может дать заряд энергии другим странам Запада, часть из которых уже движется в этом направлении. Оно ликвидировало раскол между Вашингтоном и европейскими столицами.

Но Байден наложит строгие ограничения на применение американского оружия, опасаясь эскалации в отношениях с Россией, которая обладает ядерным оружием. Вопрос о том, где провести черту, останется пунктом разногласий для западного альянса.

Байдену также надо лучше убеждать европейцев активнее брать на себя бремя защиты Украины, сказали дипломаты. В апреле конгресс после долгих проволочек утвердил пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов. Такая задержка наглядно показала, в какой степени безопасность Украины и Европы зависит от Соединенных Штатов Америки.

"Европейцы должны осознать, что если они не станут прилагать больше усилий, то США могут отдалиться от Североатлантического альянса. Тем более если в Белый дом в январе вернется Дональд Трамп", — сказал Питер Уэстмэкотт (Peter Westmacott), работавший послом Британии в США, Франции и Турции.

"Скорее всего, в какой-то момент начнутся переговоры об окончании конфликта, — сказал он. — Я боюсь, что если сторонники Украины не будут делать больше в ближайшее время, то эти переговоры приведут к ее капитуляции. А это подтолкнет Путина к тому, чтобы и дальше испытывать свою удачу".

Россию не пригласили в Швейцарию на мирную конференцию, из-за чего другие ведущие мировые державы, такие как Китай, отказались от участия в ней. Отсутствие Байдена также уменьшит ее значимость и потенциал, хотя Белый дом заявил, что отправит на встречу свою делегацию. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Байден не покажется в Швейцарии, то Путин устроит ему "бурную овацию".

Недовольство Зеленского Вашингтоном подчеркивает центральную роль США в целой сети альянсов. Укрепление этих отношений является важным приоритетом для администрации Байдена. Аналитики говорят, что эти саммиты продемонстрируют успехи Белого дома не только в Европе, но и в Азии, где Япония и Южная Корея еще больше сближаются с Соединенными Штатами.

Что касается Китая, то европейские страны, особенно Германия, отдают предпочтение более примирительному подходу по сравнению с США. Но несмотря на это, согласия между европейскими столицами и Вашингтоном становится все больше по причине недовольства китайскими репрессиями в Гонконге, его агрессивной дипломатией "воина-волка" и из-за обвинений в шпионаже против Британии и Германии (в оригинале wolf warrior diplomacy — форма публичной дипломатии, сутью которой является принуждение противника к принятию тех или иных решений путем угрозы применения силы и применения ее в ограниченных масштабах — прим. ИноСМИ).

Неизменная поддержка Байденом Израиля, ведущего войну в Газе, породила раскол между США и некоторыми европейскими странами. Ирландия, Норвегия и Испания недавно признали Палестинское государство. Но Британия, Франция и Германия пока стараются избегать разногласий с Соединенными Штатами, несмотря на сложности внутренней политики в этих странах и нарастающее недовольство тем, как Израиль ведет войну.

По словам некоторых экспертов, несмотря на все дипломатические усилия Байдена, его упор на альянсы уже посеял семена будущих проблем. Такой курс сделал союзников чрезмерно зависимыми от Соединенных Штатов, и поэтому, как уже было сказано, призрак Трампа будет преследовать участников встреч во Франции, Швейцарии, Италии и США.

"Основу стратегии Байдена составляют альянсы и союзники; они невероятно гордятся этим, — сказал директор по научно-исследовательской работе из вашингтонского Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро (Jeremy Shapiro). — Трамп по сути дела считает, что союзники — это родственники, которые приходят к тебе домой, берут у тебя деньги взаймы и пользуются твоим бассейном".

"Но администрация Байдена еще больше усугубила эту проблему, — продолжил Шапиро, — потому что у союзников возникла серьезная зависимость от США, причем в тот самый момент, когда миру не следует полагаться на Америку из-за Трампа".

Автор: Марк Лэндлер (Mark Landler) — шеф лондонского бюро NYT, освещает события в Британии, а также американскую внешнюю политику в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Он более 30 лет занимается журналистикой.