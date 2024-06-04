Посол РФ в Аргентине: НАТО дискредитировала поставками Украине торговлю оружием в мире

[b]Такой подход альянса может стать "угрозой глобальному миру и безопасности", отметил Дмитрий Феоктистов[/b]

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июня. /ТАСС/. Страны НАТО закрывают глаза на риск реэкспорта поставляемых Украине вооружений террористическим группировкам и дискредитируют мировую систему торговлю оружием. Такое мнение выразил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

"Показательно, что своими действиями натовские кураторы киевской хунты полностью дискредитировали созданную в предыдущие годы мировую систему торговли оружием. Многие годы они инициативно добивались принятия многосторонних документов, регулирующих оборот вооружений. <...> Сейчас же США и их союзники по НАТО сознательно закрывают глаза на военные преступления Украины и риски реэкспорта оружия террористам. Опять налицо двойные стандарты", - написал дипломат.

Посол предупредил, что такой подход НАТО может стать "угрозой глобальному миру и безопасности". "Причина, по которой члены Североатлантического альянса ведут себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне ее открыто озвучивают: не теряя жизней собственных солдат, чужими руками нанести стратегическое поражение России", - констатировал Феоктистов. По его мнению, этот подход также отвечает потребностям военно-промышленного комплекса США, заинтересованного в продолжении конфликта ради обеспечения многомиллиардных прибылей.

Посол также прокомментировал недавнее объявление аргентинских властей о подаче заявки на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера. "Это вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами. Разумеется, Аргентине самой решать, к каким международным объединениям подключаться и как выстраивать внешнюю политику в целом. В России же смотрят на деятельность альянса иначе", - напомнил дипломат.