Войти
ТАСС

Посол РФ в Аргентине: НАТО дискредитировала поставками Украине торговлю оружием в мире

103
0
0
Президент США Джо Байден наблюдает за сборкой Javelin на заводе Lockheed в округе Пайк
Президент США Джо Байден наблюдает за сборкой Javelin на заводе Lockheed в округе Пайк.
Источник изображения: AP

[b]Такой подход альянса может стать "угрозой глобальному миру и безопасности", отметил Дмитрий Феоктистов[/b]

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июня. /ТАСС/. Страны НАТО закрывают глаза на риск реэкспорта поставляемых Украине вооружений террористическим группировкам и дискредитируют мировую систему торговлю оружием. Такое мнение выразил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

"Показательно, что своими действиями натовские кураторы киевской хунты полностью дискредитировали созданную в предыдущие годы мировую систему торговли оружием. Многие годы они инициативно добивались принятия многосторонних документов, регулирующих оборот вооружений. <...> Сейчас же США и их союзники по НАТО сознательно закрывают глаза на военные преступления Украины и риски реэкспорта оружия террористам. Опять налицо двойные стандарты", - написал дипломат.

Посол предупредил, что такой подход НАТО может стать "угрозой глобальному миру и безопасности". "Причина, по которой члены Североатлантического альянса ведут себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне ее открыто озвучивают: не теряя жизней собственных солдат, чужими руками нанести стратегическое поражение России", - констатировал Феоктистов. По его мнению, этот подход также отвечает потребностям военно-промышленного комплекса США, заинтересованного в продолжении конфликта ради обеспечения многомиллиардных прибылей.

Посол также прокомментировал недавнее объявление аргентинских властей о подаче заявки на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера. "Это вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами. Разумеется, Аргентине самой решать, к каким международным объединениям подключаться и как выстраивать внешнюю политику в целом. В России же смотрят на деятельность альянса иначе", - напомнил дипломат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
Похожие новости
24.03.2022
Бразилия и Аргентина предпочли Россию Украине
18.02.2022
Главред: Киеву пора начинать подсчет убытков
25.08.2014
Договоры должны соблюдаться, но – лишь с добросовестным партнером
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
30.05.2012
HeliRussia-2012
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 16:20
Демонстрация готовности ядерных сил: США запустят две межконтинентальные ракеты
  • 03.06 15:32
  • 1716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 14:43
  • 0
Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк
  • 03.06 11:39
  • 1
Первый украинский корвет в море
  • 03.06 11:28
  • 1
Балтфлот получит три новых корабля и подлодку
  • 03.06 11:11
  • 1
Вид сверху: что дадут Киеву шведские самолеты ДРЛО
  • 03.06 11:09
  • 1
В России покажут белорусского «уничтожителя» морских дронов
  • 03.06 10:02
  • 9
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе