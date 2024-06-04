"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС

Андрей Попов — о том, почему между Пекином и Манилой растет напряженность

В рамках проведения второй фазы совместных учений Salaknib 2024 с 1 по 10 июня США открыли на Филиппинах объединенный тихоокеанский многонациональный центр боевой подготовки. Новости об усилении военного взаимодействия и очередных совместных маневрах двух стран появляются одна за другой. Так, с 22 апреля по 10 мая на территории островного государства прошли крупномасштабные учения Balikatan 2024. Кроме того, во второй половине июня ВВС Филиппин и США проведут учения Cope Thunder. При этом маневры двух стран проходят на фоне заметно ухудшающихся отношений Пекина и Манилы.

Столкновения кораблей

Китайские и филиппинские корабли в последнее время все чаще сталкиваются, в прямом и переносном смысле, в Южно-Китайском море. Причина тому — многолетний территориальный спор вокруг островов Спратли (Наньша), права на которые заявляют как Пекин, так и Манила. За последние три месяца корабли береговой охраны КНР дважды — в марте и апреле — применили водометы против филиппинских у Второй отмели Томаса (риф Аюнгин, Жэньай). Здесь же в марте произошло прямое столкновение кораблей двух стран. Филиппинский борт получил наружные повреждения, пострадали четыре члена экипажа. Пекин и Манила после этого обменялись обвинениями, указав, что ответственность за инцидент несет противоположная сторона.

Филиппины явно умышленно посадили на мель у этого рифа старый военный корабль Sierra Madre в 1999 году, чтобы утвердить свой контроль над акваторией. На корабле дислоцирован небольшой военный контингент. Филиппины регулярно посылают суда снабжения к нему, что вызывает жесткую реакцию у береговой охраны КНР. Стороны на протяжении многих лет продолжают обвинять друг друга в нарушении суверенитета и эскалации ситуации.

Примечательно, что Sierra Madre изначально был американским кораблем. Его спустили на воду в 1944 году в Индиане. Он был задействован во Второй мировой войне, в войне во Вьетнаме, а в 1976 году был передан Филиппинам. Этот корабль символизирует американский интервенционизм и дух конфронтации. И сегодня его присутствие в Южно-Китайском море, пусть и под флагом Филиппин, — как будто очередной сигнал для Китая: США плотно привязались швартовами к берегам региона и не собираются отчаливать.

Столкновения у Второй отмели Томаса случались и раньше. Однако сейчас они происходят на фоне крайне нестабильной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызванной стратегической конкуренцией КНР и США.

Антикитайский характер отношений США и Филиппин

Со вступлением в должность в 2022 году филиппинского президента Фердинанда Маркоса — младшего Вашингтон и Манила активизировали военное сотрудничество. Новый лидер Филиппин в большей степени полагается на США во внешней политике по сравнению со своим предшественником Родриго Дутерте. Но при этом Маркос не стремится намеренно обострить отношения с Китаем, понимая, что экономические связи с КНР крайне важны.

В феврале 2023 года министр обороны США Ллойд Остин посетил Филиппины. В ходе визита стороны договорились о предоставлении американским военным доступа к еще четырем военным базам. До этого доступ был предоставлен к пяти филиппинским базам.

В конце апреля — начале мая 2024 года США и Филиппины активно задействовали эти базы в ходе крупных военных учений Balikatan 2024. В маневрах приняли участие около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также несколько сотен австралийских и французских военных. Впервые береговая охрана Филиппин принимала активное участие в учениях, использовав шесть кораблей. За учениями наблюдали представители 14 стран, включая партнеров США по разведывательному альянсу "Пять глаз" (Великобритания, Новая Зеландия, Канада), по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (Индия, Япония) и Южную Корею, которая также является военным партнером США в Азии.

Учения частично прошли за пределами территориальных вод Филиппин, в акваториях, на которые претендует КНР. В ходе маневров, которые носили явно антикитайский характер, военные с помощью артиллерии и авиации потопили корабль условного противника.

Стоит отметить, что филиппинские и американские военные отточили взаимодействие в северных частях Филиппин, в частности в островной провинции Батанес, которая находится в 160 км от Тайваня. Там, на самом северном филиппинском острове Итбаят, военнослужащие США и Филиппин отработали десантирование с американских вертолетов. После учений стало известно, что Филиппины открыли на Итбаяте пост береговой охраны. Если усиление военного присутствия США на Филиппинах — сильный повод для беспокойства в Пекине, то маневры вблизи Тайваня — это уже явный сигнал для тревоги. Тем более что новый избранный лидер тайваньской администрации Лай Циндэ — открытый сторонник независимости острова.

Китай надеется на мирное воссоединение с Тайванем, но и не исключает применения силы при необходимости. В случае конфликта на острове США будут вовлечены в него. Вероятно, Манила, связанная с Вашингтоном договором о взаимной обороне, не останется в стороне. В Пекине понимают это и воспринимают усиление военного присутствия на Филиппинах как фактор роста напряженности в регионе.

Регион под огнем

Пожалуй, самым провокационным шагом со стороны США и Филиппин стало размещение в начале апреля в северной филиппинской провинции Лузон американского ракетного комплекса средней дальности Typhon. Комплекс приспособлен к вертикальному пуску зенитных управляемых ракет SM-6 (радиус поражения 370 км) и крылатых ракет Tomahawk (1 600 км). Эти ракеты могут достигать цели не только в Южно-Китайском море, но и на восточном побережье Китая. Ракетная система не использовалась в ходе учений, но по-прежнему остается на Филиппинах.

Действия США не могли не вызвать решительной реакции со стороны Пекина. 31 мая министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил, что размещение на Филиппинах ракет средней дальности создает существенную угрозу архитектуре безопасности в регионе. На день раньше, 30 мая, официальный представитель оборонного ведомства Китая У Цянь выразился еще жестче. Он сказал, что размещение ракет на Филиппинах "поставило весь регион под американский артиллерийский огонь" и "привнесло в регион огромные военные риски".

2 июня Дун Цзюнь, представляя китайское видение глобальной безопасности на форуме "Шангри-Ла", вновь прокомментировал размещение американских ракет на Филиппинах. Он отметил, что Китай проявляет большую сдержанность "перед лицом таких нарушений и провокаций", но у этой сдержанности "есть предел".

Вполне вероятно, что предел довольно близок. Сегодня конфликт между Китаем и Филиппинами постепенно выходит за рамки территориального спора двух стран. Напряженность между Пекином и Манилой растет, и значительную роль в этом играет Вашингтон. Филиппины становятся звеном цепи — вместе с островом Тайвань, Японией и Южной Кореей, — с помощью которой США будут пытаться сдерживать КНР.

В Южно-Китайском море складывается идеальный шторм — ситуация, при которой суммирование отдельных неблагоприятных факторов значительно усиливает негативный эффект каждого из них и в итоге приводит к катастрофическим последствиям. Расширение военного сотрудничества Вашингтона и Манилы, череда американо-филиппинских крупных военных учений, в том числе у Тайваня, вступление в должность проамериканского главы тайваньской администрации, размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах, жесткая риторика китайских военных — все это по отдельности части одного пазла, и, к сожалению, общая картина в регионе выглядит совершенно не радужной.