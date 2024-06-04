Захарова: ЕС навязывает глобальному Югу диалог по безопасности, а сам ищет оружие Украине

Евросоюз также ищет средства для борьбы с РФ, добавила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ЕС активно навязывает странам глобального Юга диалог по безопасности, но на деле ищет оружие для Киева и средства для борьбы с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с проведением в Брюсселе второго министерского форума Шумана по безопасности и обороне.

"Евросоюз активно навязывает государствам мирового большинства диалог по вопросам безопасности и обороны, - отметила дипломат. - [Но] для ЕС приоритетным является не то, в чем заинтересовано мировое большинство, а "украинизация" любой международной повестки, поиск оружия для Украины, инвестирование в конфронтацию с Россией, Китаем, Ираном и другими самостоятельными центрами силы, а также создание видимости поддержки антироссийских ультиматумов на основе нежизнеспособной "формулы Зеленского".

По оценке Захаровой, сама сущность ЕС переживает сегодня кардинальные изменения, поскольку союз превратился "из мирного экономического проекта в милитаристское объединение". "Ни для кого не секрет, что, утратив под давлением Вашингтона политическую самостоятельность, Евросоюз признал себя одной из опор НАТО. Цель текущей консолидации этих двух блоков во главе с США состоит в попытках любыми средствами - от экономических и политических до военных - обеспечить доминирующее положение Запада и его "золотого миллиарда" под крышей "миропорядка, основанного на правилах". Такой западоцентричный уклад призван и дальше воспроизводить систему политико-экономического паразитирования Запада на ресурсах и благосостоянии всего остального мира", - продолжила дипломат.

Она обратила внимание на то, что министерский "Форум в области безопасности и обороны "Шуман" проводится второй год подряд, хотя изначально планировалось раз в два года. "При этом, как и в прошлом году, его только условно можно назвать министерским. Во-первых, приехали далеко не все, кого еэсовцы позвали. Во-вторых, на высоком уровне были представлены единицы. Почти половина стран ограничилась представительством на уровне дипломатических миссий в Брюсселе", - добавила Захарова.

Пропагандистское оружие

Дипломат назвала показательным, что и многие страны - члены ЕС "отрядили" на мероприятие не министров и даже не первых лиц своих дипломатических представительств при Евросоюзе. "Хотя буквально в те же дни в Брюсселе проходили заседания министров иностранных дел и обороны Евросоюза. Это означает, что к серьезному обсуждению вопросов безопасности и интересующих страны глобального Юга и Востока проблем в этой сфере еэсовцы не готовы, - продолжила Захарова. - Указывает на это и на сохраняющееся колониалистское отношение ЕС к странам мирового большинства, которое еэсовское руководство до сих пор считает "джунглями".

Захарова отметила, что для Евросоюза это далеко не первое мероприятие, которое он инструментализирует в целях политических манипуляций и использует в качестве пропагандистского оружия против геополитических соперников. "Добавленная стоимость" состоявшихся дискуссий весьма сомнительна, - добавила она. - Участие во встрече американского заместителя министра обороны, отвечающего, в том числе за тыловые вопросы, подтверждает, что Вашингтон продолжает добиваться наращивания поставок американского вооружения на европейский и глобальный рынки. Очередным подтверждением тому стало заявление и главы Минобороны Нидерландов о том, что Гаага позволит Киеву использовать стоящие у нее на вооружении американские F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России".

Утраченные позиции ЕС

Дипломат также отметила анонсированную "сеть оборонных соглашений". "Как и "миропорядок, основанный на правилах", она будет строиться на принципах превосходства Запада и игнорирования законных интересов тех, кто не готов становиться ведомым партнером ЕС и НАТО, - продолжила представитель МИД РФ. - Неудивительно, что в результате проведения эгоцентричной политики и "двойных стандартов" Евросоюз неумолимо утрачивает как политические позиции в мире, так и доверие стран мирового большинства".

"Еэсовцы пытаются компенсировать это "коллективными фотографиями" в различных форматах, преподнося присутствие иностранцев на своих мероприятиях как якобы поддержку своих подходов. Уверены, в следующий раз желающих принимать участие в качестве статистов в подобных геополитических постановках Евросоюза будет меньше", - резюмировала Захарова.