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Военное обозрение

Пакистан принял решение пропустить саммит по Украине из-за политики нейтралитета по отношению к конфликту

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Источник изображения: topwar.ru

Все больше стран «глобального Юга» отказывается участвовать в саммите по вопросам украинского конфликта в Швейцарии. Так, вслед за Бразилией и Китаем соответствующее решение приняли и власти Пакистана. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

По информации издания, пакистанские власти решили пропустить предстоящий саммит, поскольку они придерживаются политики нейтралитета относительно данного конфликта. Ранее аналогичное решение приняли Китай и Бразилия.

Позиция Пакистана вполне объяснима. Россию на саммит в Швейцарии не допускают. Соответственно, участие в саммите может рассматриваться лишь как поддержка одной из сторон конфликта. Пакистан, как и другие страны «глобального Юга», демонстрирует свою приверженность политике нейтралитета в отношении украинского конфликта.

Стоит учитывать также и тесные связи Пакистана с Китаем. Позиция Китая по украинскому конфликту выглядит еще более определенной. Ссориться с Пекином ради участия в саммите Исламабаду явно невыгодно. Кроме того, Пакистан и так стремится воздерживаться от вовлечения в международные конфликты. Это позволяет ему эффективно взаимодействовать как с западным миром, так и с тем же Китаем, а в последнее время – и с Российской Федерацией.

Для «коллективного Запада» отказ Пакистана от участия в саммите является еще одним серьезным поражением. С таким успехом саммит превратится в очередной аналог встреч западных лидеров по вопросам поддержки киевского режима.

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Страны
Бразилия
Китай
Пакистан
Россия
Украина
Швейцария
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