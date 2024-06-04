Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте

Источник изображения: topwar.ru

Разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии. Оно было получено слишком поздно.

Такое мнение высказывают эксперты, опрошенные журналистами издания Business Insider.

Раньше американские власти высказывались категорически против применения киевским режимом поставляемых ему вооружений по объектам на территории России. Но после того как все больше союзников США высказалось за снятие данного ограничения для ВСУ, Вашингтон начинает менять свою точку зрения.

По словам опрошенных изданием экспертов, данная мера не станет панацеей, способной добиться перелома в ситуации на передовой, хотя и создаст россиянам дополнительные проблемы. По их мнению, применение западного оружия поможет Украине укрепить свои позиции и приостановить продвижение войск РФ, особенно на приграничных территориях. В частности, замдиректора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявил, что решение о предоставлении применять РСЗО HIMARS и западной артиллерии для обстрелов приграничья России является «самоочевидным».

Источник изображения: topwar.ru

Но дефицит людей и боеприпасов, отмечают собеседники издания, не позволит решить проблему кардинально. Помимо этого, утверждают эксперты, Запад пока не готов предоставлять ВСУ имеющиеся у него разведданные в полном объеме, без которых украинские военные не смогут находить цели в глубине российской территории.