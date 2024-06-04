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Интерфакс-АВН

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству снарядов в Литве

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

Вильнюс. 3 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Немецкий военный концерн Rheinmetall инвестирует свыше 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве, соглашение подписано министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

"Создание завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно важным шагом в ответ на насущные потребности нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к самому необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукцию, необходимую для европейской обороны, мы будем производить сами", - говорится в пресс-релизе Армонайте в понедельник.

В свою очередь гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Литву за долгосрочное партнерство.

Заводу по производству 155-мм артиллерийских снарядов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч снарядов в год, присвоен статус крупного проекта, и ожидается, что его конкретное место будет объявлено в ближайшие недели.

Представители правительства Литвы сообщили, что одним из вероятных мест строительства завода рассматривается Радвилишкский район, недалеко от города Байсогала, на государственной земле, которая в настоящее время находится в ведении Литовского университета наук о здоровье по договору о пользования

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Страны
Германия
Литва
Компании
Rheinmetall
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