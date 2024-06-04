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ТАСС

Лукашенко ответил на критику журналистов Монголии по СВО и поддержке РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Президент Белоруссии считает, что Запад во главе с США приложил руку к распаду СССР

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с госвизитом в Монголии, назвал необоснованной критику отдельных монгольских журналистов в связи с проведением РФ Специальной военной операции (СВО) на Украине и поддержкой, оказываемой белорусской стороной.

"Я прочитал весь обзор [СМИ]. Особенно обратил внимание на журналистов Монголии. И вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все - отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, сообщает агентство БелТА. Он при этом призвал не делать Белоруссию врагом монгольского народа и не смотреть на ситуацию однобоко. "Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы - ваши самые близкие друзья и братья. И мы с президентом [Монголии] в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - заявил Лукашенко.

Он констатировал, что часть населения в Монголии негативно восприняла помощь, оказанную Белоруссией своему союзнику РФ, пояснив суть происходящих процессов для монгольской аудитории и провел некоторые исторические параллели. Он напомнил о лидере Монгольской империи Чингисхане, который боролся за страну. "Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей. Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое", - отметил президент.

По словам Лукашенко, Запад во главе с США приложил руку к распаду СССР. "Советский Союз, с которым вы [Монголия] сотрудничали. И ничего плохого никто о нем не говорит. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество", - заметил белорусский лидер. После этого силовой блок Запада начал продвигаться к белорусским и российским границам. "На Украине начали создавать плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, начали вводить санкции, - сказал Лукашенко, - И первыми, кто против нас ввел санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. За что? Запад приказал - ввели санкции против нас".

Продолжая историческую параллель глава государства напомнил как на Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей в домах. "Посмотрите: Одесса, как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на президента Путина и на власть: "Вы их должны защитить. Параллель. Путин защитил своих людей там", - отметил Лукашенко.

Он также напомнил, что в Минске в 2015 прошли переговоры в Нормандском формате, и были заключены хорошие договоренности, однако они не были исполнены украинской стороной, а Запад заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против РФ. "Так как же Россия должна была себя повести? Он также отметил, что после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, в том числе в Белоруссии, были парафированы мирные соглашения. Однако по настоянию Запада они были отвергнуты, и Запад же сегодня не дает прекратить противостояние. 

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Страны
Белоруссия
Монголия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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