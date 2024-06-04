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Военное обозрение

МО РБ: Белорусские летчики и инженерный состав ВВС полностью готовы к применению тактического ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Белорусские летчики готовы к применению тактического ядерного оружия, подготовка в этом направлении завершена. Об этом заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации ВС Белоруссии Леонид Давидович.

Личный состав ВВС Белоруссии готов к применению нестратегических ядерных вооружений, летчики и инженерный состав завершили подготовку. На сегодняшний день занятия по применению ТЯО не являются чем-то новым, всё уже отработано на многочисленных тренировках и учениях. Сейчас занятия по данной тематике проводятся уже на плановой основе. Самолеты также готовы к применению ядерного оружия.

Весь цикл подготовки — теоретической и практической — наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, уже достаточно давно. (...) Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку... Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав тоже готов. И самолеты давно готовы.

— заявил Давидович.

Напомним, что Россия в прошлом году разместила на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие на бессрочной основе, а также поставила Минску оперативно-тактические комплексы «Искандер». Кроме того, белорусские самолеты были адаптированы под ТЯО, а летчики прошли необходимую переподготовку. После этого Россия и Белоруссия провели серию учений, в том числе и по практическому применению нестратегического ядерного оружия при угрозе безопасности одной из стран Союзного государства.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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