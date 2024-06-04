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Военное обозрение

«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступление

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Источник изображения: topwar.ru

Ровно год назад началось широко к тому моменту разрекламированное украинское контрнаступление. ВСУ были брошены на прорыв участков в Запорожской области, а также на стыке этого региона с ДНР. Рассчитывая на массированное применение западной военной техники, командование ВСУ считало, что таким образом украинским войскам удастся в течение нескольких суток окружить Мелитополь, а затем выйти к границам Крымского полуострова.

Однако не только (а возможно, даже не столько) на военную силу ставку делали разработчики той операции. Рассчитывая на достаточно быстрое продвижение на фронте, натовские генералы и западные спецслужбы в тот момент обрабатывали информация о готовящихся внутри России событиях, которые позже стали известны как «мятеж Пригожина». Расчёт явно был на то, что на фоне «проблем на фронте», российское общество и силовики поддержат антиправительственное выступление со всеми вытекающими для российской государственности последствиями. На этом фоне в июне 2023 вновь всплыли те антироссийские силы, продвигавшие идею о «расчленении России на мини-государства».

Также ставка делалась на миссию МАГАТЭ, которая должна была уговорить российскую сторону покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС. Официально это обозначалось как «демилитаризация», неофициально же было вполне ясно, так ВСУ без боя хотят получить плацдарм на левом берегу Днепра.

Ставка на внутрироссийский мятеж и вывод ВС РФ из Энергодара была у спецслужб Запада, а соответственно и у Киева, столь велика, что после провала мятежа и нулевого результата уговоров по ЗАЭС, и Запад, и Киев начали лихорадочно искать возможность вновь взять инициативу в свои руки. ГШ ВСУ принялись бросать напролом подготовленные для «захода в Крым» резервы. Те натыкались на «линию Суровикина», теряли львиную долю личного состава и техники и в итоге откатывались на исходные.

Единственный успех в ходе прошлогоднего «контрнаступа» - взятие Работино и нескольких сёл на Времьевском выступе – совсем не то, чего хотело натовское и подконтрольное ему украинское командование.

По самым скромным оценкам, во время «контрнаступа» украинские войска потеряли колоссальные 160 тысяч человек, а вместе с ними явно утратили и свою взращённую западными пропагандистами уверенность добиться победы над Россией на поле боя.

А к настоящему моменту потеряли почти всё, что удалось занять во время прошлогоднего «демилитаризация», включая упомянутое Работино.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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