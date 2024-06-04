Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО

Разрешение Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием и поставки вооружений никак не поменяют ход боев и текущую обстановку в зоне боевых действий. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал «Известиям» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам военного, Запад уже давно стремится создать ажиотаж из-за присланного на Украину оружия, однако от этого не меняется ситуация. Кроме того, командир напомнил о таких вооружениях, как американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, реактивная система залпового огня HIMARS, ракеты Storm Shadow, и о других вещах, которыми поэтапно спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Мы видели много чего, что производится именно государствами, состоящими в блоке НАТО. Даже если бы они отдали им всё, что у них есть, вряд ли непосредственно в зоне боевого соприкосновения они бы что-то поменяли», — подчеркнул Алаудинов.

Как отметил представитель «Ахмата», таким образом западные государства пытаются посеять страх среди российских граждан.

«Мы эти все методы рассматриваем как методы ведения гибридной войны, которая обычно бывает заточена на все аспекты жизни населения того или иного государства, которое пытаются сломить. Всех могу заверить: население нашей страны может быть уверено в том, что, какое бы разрешение западные лакеи ни дали своим подопечным украинцам бить по каким бы то ни было населенным пунктам и объектам, саму суть происходящего в зоне СВО (специальной военной операции. — Ред.) это не поменяет», — подытожил Алаудинов.

Ранее, 30 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса (НАТО), особенно США и некоторые члены Евросоюза, в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности и всячески провоцируют Украину на продолжение бессмысленного конфликта. Как подчеркнул Песков, страны НАТО намерены продолжать конфликт с Россией, но это будет наносить урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности.

До этого, 30 мая, сообщалось, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. При этом в газете Politico отметили, что одобрение распространяется на граничащие с Харьковской областью регионы РФ. Кроме того, 31 мая, представитель Госдепартамента рассказал, что Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.

Также 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. Позже, 27 мая, он повторил свои слова на сессии Парламентской ассамблеи альянса. При этом в обоих случаях Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации.

Впервые об ударах Украины по объектам в России заявили в Лондоне 3 мая. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 28 мая заявил, что Украина имеет право на такие удары, если это делается «соразмерно». Еще такую возможность 28 мая поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда как против нее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Однако 31 мая представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайн сообщил, что власти ФРГ одобрили применение своего оружия Украиной для ударов по позициям Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.