Эксперт: Запад готов пойти на ядерную войну, лишь бы предотвратить неизбежную победу РФ

Профессор Питер Кузник считает, что лидеры США и НАТО строят два опасных предположения о российском президенте Владимире Путине и его советниках, что "подталкивает мир все ближе и ближе к третьей мировой войне"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Страны Запада отчаялись и уже готовы рискнуть и пойти на ядерную войну, чтобы не допустить победы России на Украине, которая уже неизбежна. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя решение США разрешить Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.

"Украинские войска истощены и сильно уступают в численности и вооружении, а их моральный дух падает. Отчаявшийся Запад готов рискнуть ядерной войной и фактически поголовным истреблением, чтобы предотвратить победу России на Украине - победу, которая в значительной степени неизбежна", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, "лидеры США и НАТО строят два очень опасных и во многом ложных предположения о [российском президенте] Владимире Путине и его советниках, что подталкивает мир все ближе и ближе к третьей мировой войне". Профессор подверг критике высказывания политиков западных стран, которые утверждают, что, "если Россия одержит победу на Украине, то в следующий раз она попытается поглотить Польшу и/или страны Балтии". Он подчеркнул, что президент США Джо Байден и его советники последние два года постоянно твердят, что Россия, Иран и Китай являются "осью зла". "Идея о том, что Путин после победы над Украиной захочет расправиться со всей НАТО, настолько бессмысленна, что не поддается логике. Но страх, что это произойдет, заставляет западных политиков идти на немыслимые риски", - отметил Кузник.

Отношение Запада к ядерному оружию РФ

Во-вторых, продолжил он, Запад полагает, что российские власти "блефуют по поводу применения ядерного оружия". "Это тоже набившая оскомину присказка, но она приобретает все большую актуальность, чем ближе мы подходим к прямой военной схватке между силами НАТО и России. Большинство западных "экспертов" отвергли российские учения по тактическому ядерному оружию на территории, граничащей с Украиной, как пустую угрозу, которую можно смело игнорировать", - добавил профессор. По его мнению, "та же логика лежит в основе недавних дискуссий об отправке натовских войск, инструкторов и советников на Украину". "Хотя [французский президент Эмманюэль] Макрон по-прежнему остается в меньшинстве, когда речь заходит об отправке войск для непосредственной помощи в боевых действиях, давление усиливается в отношении проведения [военной] подготовки внутри страны и отправки советников, необходимых для управления некоторыми видами современного вооружения, отправленного НАТО", - пояснил эксперт. Он подчеркнул, что "кое-что из этого уже происходит". "И это очень опасно, особенно когда несколько стран, включая Великобританию, Германию и США, дали Украине разрешение на нанесение ударов по объектам на территории России", - добавил Кузник.

"Все это делается в надежде обратить вспять растущие признаки поражения Украины на поле боя, поскольку российские войска укрепляют позиции на юге и востоке вслед за новым фронтом, открытым на северо-востоке в районе Харькова", - указал он.

Об ударах оружием США по РФ

Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. На следующий день в кабмине ФРГ заявили, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Тем не менее среди стран Запада сейчас нет единства в вопросах ограничений на применение их оружия на Украине. Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.