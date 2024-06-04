Израиль готовит альтернативу ХАМАС в Газе с участием других сил - министр обороны

Иерусалим. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Службы безопасности Израиля занимаются формированием в секторе Газа движения, альтернативного группировке ХАМАС, которое будет управлять анклавом, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

"Службы безопасности готовят альтернативные ХАМАС правящие силы. Мы уберем людей ХАМАС и введем в изолированные районы другие силы, которые сформируют новое правительство", - приводит телеканал i24 слова Галанта.

Он также подчеркнул, что Израиль никогда "не признает правления ХАМАС в Газе".

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на бессрочное прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС будет сохранять военный и административный потенциал.

В пятницу президент США Джо Байден призвал власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

Байден пояснил, что предложение передали группировке ХАМАС при посредничестве Катара.

Президент США объяснил, что план состоит из трех фаз. Первая фаза рассчитана на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.