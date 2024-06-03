«Это лишь вопрос времени». Зеленский рад решению США по ударам по территории России

Зеленский назвал «шагом вперед» послание от США по использованию оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание по вопросу возможности применения американского оружия по территории России. Он не раскрыл подробностей, но назвал сам факт его получения "шагом вперед". Политик также подчеркнул, что считает применение западного оружия для ударов по российской территории "лишь вопросом времени". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил разрешение от Вашингтона относительно использования западного оружия для атак по российской территории.

«Мы получили сообщение от американской стороны рано утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем», - сказал он.

Содержание послания украинский лидер назвал "шагом вперед".

«Я думаю, что применение любого оружия, в том числе западного, на территории России - это вопрос времени. В противном случае речь идет не только о мире»,

- цитирует политика агентство Reuters.

По словам Зеленского, он хочет увидеть, «что будет на практике».

"Больше верьте в нас"

В своем интервью газете Guardian Зеленский подчеркнул, что ВСУ необходимо иметь возможность использовать «мощное» оружие дальнего действия, которое могло бы поражать цели глубоко на территории России. Однако Белый дом по-прежнему считает это "красной линией" и отказывается ее пересекать.

Зеленский призвал США «больше верить в нас» и возможность Украины победить. Без этого "зеленого света" другие союзники, например, Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое оружие большой дальности, указал президент.

«Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель», - сказал Зеленский о России.

Удары вглубь России

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, США дали разрешение ограниченно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS по целям на территории России, пишет Guardian.

«Это значительно повысит нашу способность противодействовать попыткам России перебраться через границу», - сказал он.

30 мая издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным журналистов, речь идет об атаках на российские объекты на Белгородском направлении, которое используется как плацдарм для завоевания Харьковской области.

При этом запрет на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории остается в силе. Украина по-прежнему не сможет использовать систему дальнего действия ATACMS для ударов на территории РФ, пишет WSJ.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня не исключил, что удары американским оружием будут идти все глубже по территории Российской Федерации.

«Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать (стратегию относительно ударов. - «Газета.Ru»)», - заявил он.

Украина также договорилась с Германией, что немецкое оружие будет использоваться для ударов по российской территории, утверждает Der Spiegel. Решение было принято Берлином из-за увеличения числа российских атак в приграничном районе Харьковской области за последнее время.

«Вместе мы убеждены, что, согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от этих нападений»,

- подчеркнул официальный представитель германского правительства Штеффен Хебестрайт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

«Именно об этом решении ничего неизвестно. В целом оружием американского производства уже осуществлялись атаки по российской территории, что свидетельствует о вовлечении США в конфликт», - заключил представитель Кремля.

Леонид Цветаев