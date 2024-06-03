Посол Канады в РФ заявила, что отношения стран могут улучшиться после окончания СВО

Оттава не настроена враждебно по отношению к Москве, но ждет изменения ее политики, подчеркнула Сара Тейлор

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Канада может начать процесс налаживания отношений с Россией только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявила канадский посол в Москве Сара Тейлор в эфире телеканала CTV.

"Мы даже не можем рассматривать вопрос перевода [отношений] в другое положение, пока не закончится война на Украине", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, когда может начаться процесс восстановления отношений двух стран. Тейлор добавила, что если бы этот конфликт уже закончился, то отношения России и Канады "были бы на совершенно других началах".

Кроме того, посол Канады утверждала, что Оттава не настроена враждебно по отношению к Москве, но ждет, когда Россия изменит свою политику. Она также назвала свои взаимоотношения с российскими дипломатами в Москве "официальными и очень корректными", но "весьма ограниченными".

В начале мая Тейлор заявила, что отношения между Москвой и Оттавой находятся в худшем состоянии с момента распада СССР. По ее мнению, главной причиной этого стал конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Канаду "недружественным государством, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму", и указала, что Москва будет учитывать это при выстраивании отношений с Оттавой.