Глава МО Украины сообщил, что объем помощи Японии с 2022 года превысил $7 млрд

Рустем Умеров рассказал, что эта помощь включает в себя гуманитарные проекты и предоставление военной техники нелетального характера

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Япония предоставила Украине помощь в размере $7 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с японским коллегой Минору Кихарой на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как написал Умеров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией), в ходе переговоров обсуждались вопросы разминирования территорий, предоставления оборудования для фортификационных сооружений и машин скорой помощи для Украины. "С февраля 2022 года Япония предоставила Украине помощь на более чем $7 млрд, которая включает гуманитарные проекты и предоставление военной техники нелетального характера", - отметил Умеров.

Ранее пресс-служба украинского правительства сообщила, что Япония в 2023 году стала третьим после ЕС и США донором по объемам финансовой помощи для Киева. В 2023 году в украинский госбюджет было направлено $3,7 млрд льготного финансирования и грантов со стороны Японии. В свою очередь депутат Верховной рады, первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк добавил, что в 2024 году Киев рассчитывает получить от Токио порядка $2 млрд.