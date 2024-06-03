Израиль достиг большинства военных целей в Газе - Белый дом

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль достиг почти всех поставленных военных целей в секторе Газа, у ХАМАС нет былого потенциала, заявил в воскресенье советник Белого дома Джон Кирби.

"Как сказал президент США Джо Байден, с военной точки зрения израильтяне достигли большинства своих целей в Газе", - заявил Кирби в интервью ABC News.

По его словам, согласно оценке американской разведки, палестинское движение ХАМАС больше не обладает таким военным потенциалом, который позволил бы совершить масштабное нападение на Израиль, сравнимое с атакой 7 октября прошлого года.

"Мы не говорим, что ХАМАС стерт с лица земли. (...)Мы не говорим, что они не представляют реальной угрозы для израильского народа. Конечно, представляют. Однако у них нет военного потенциала, чтобы сделать то, что они сделали 7 октября", - сказал Кирби.

Накануне Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в Газе на основании плана, предложенного Байденом.

"Катар, США и Египет совместно призывают ХАМАС и Израиль завершить работу над соглашением, воплощающим принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - говорилось в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте МИД Катара.

Катар, США и Египет считают предложение Байдена "дорожной картой" для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса".

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.