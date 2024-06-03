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ТАСС

СМИ: первый инструктор из Греции прибыл в Киев для обучения управлению F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16, вооруженный ракетами AMRAAM AIM-120.
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Присутствие греческого летчика может быть частью инициативы "Коалиции по обучению F-16" стран НАТО, отметил портал defence-point.gr

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Первый офицер ВВС Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по обращению с истребителями F-16, которые были бесплатно предоставлены Украине странами - членами НАТО. Об этом сообщил греческий информационный портал defence-point.gr.

Как напомнили его авторы, Греция эксплуатирует истребители F-16 в течение почти 40 лет и долгое время сталкивается с агрессивным отношением Турции, поэтому греческие ВВС накопили огромный опыт и знания в области применения истребителей, особенно в ближнем воздушном бою.

Присутствие греческого летчика в столице Украины, предположил портал, может являться частью инициативы "Коалиции по обучению F-16". Эта международная коалиция была сформирована 13 июля 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе с целью обучения украинских пилотов и вспомогательного персонала обращению с такими истребителями. Первоначально в коалицию вошли 11 стран - членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Издание отмечает, что 21 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом объявил о включении Греции в эту коалицию.

Коалиция предусматривала создание в Румынии европейского центра подготовки пилотов истребителей F-16, который получил название European F-16 Training Center. Центр начал работать на 86-й авиабазе в Румынии 13 ноября 2023 года, его создание профинансировали все участники коалиции. Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды - истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin - инструкторов через своих субподрядчиков, отмечает портал. 

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