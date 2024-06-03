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Военное обозрение

Глубокая коррозия жесткого корпуса: австралийские подлодки типа Collins выходят из строя

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Источник изображения: topwar.ru

Подводные лодки типа Collins в ходе службы в ВМС Австралии годами сталкивались с многочисленными проблемами. Теперь возникла угроза того, что с ними придется распрощаться.

Как сообщает Австралийская радиовещательная корпорация, в текущем году половина из шести субмарин проекта Collins не выйдет в море. Причиной тому является обнаруженная инженерами верфи ASC глубокая коррозия жесткого корпуса на Sheean, пятом представителе семейства. Данная ДЭПЛ была построена в 1994-1999 годах. То есть субмарина находится «в среднем возрасте», но ее боеспособность уже существенно ограничена. По крайней мере погружение на глубины, приближенные к максимальной (300 метров), представляет опасность.

На верфи пояснили, что коррозия была замечена вблизи торпедных аппаратов и кованых конструктивных элементов жесткого корпуса. Причиной появления ржавчины может быть не только воздействие морской воды. Основным вооружением ДЭПЛ типа Collins являются американские тяжелые торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS, работающие на топливе Otto II. Если само топливо не обладает коррозионными свойствами, то продукты его сгорания в виде оксидов азота и углерода могут способствовать ускоренному образованию ржавчины на стали, особенно в условиях повышенной влажности.

Серьезная коррозия также была обнаружена на родственной подлодке HMAS Farncomb, которая в настоящее время находится на верфи Henderson. На HMAS Rankin, только прибывшей на мощности ASC, тоже предстоит удалить слой стали, подверженной коррозии, затем добавить металл методом наплавки и, наконец, произвести шлифовку. Однако это временные меры.

Источник изображения: topwar.ru

Ржавчина не является чем-то необычным для субмарин, но скорость, с которой оксид железа распространился в носовой части HMAS Sheean, удивила рабочих верфи ASC. Теперь ВМС Австралии предстоит непростое решение – отправить подлодки «на покой» или приступить к работам по продлению их жизни. При этом ремонт является сложной задачей, так как у всех субмарин необходимо разрезать жесткий корпус.

Класс Collins основан на шведском проекте Västergötland (A17), претерпев серьезные изменения, результатом которых стали корабли совершенно нового типа. Они считаются чрезвычайно неудачными из-за ряда недостатков и конструктивных ошибок.

Еще в ходе строительства вносилась масса изменений в проект в соответствии с постепенным снижением требований военных. Постройка подлодок сопровождалась проблемами с поставками оборудования, чередуясь со спешкой, призванной наверстать упущенное время.

При эксплуатации субмарин возникал шум, вызванный изменениями корпуса и винта, модели которых не прошли испытаний в гидродинамической трубе. Выявлены также проблемы с контролем качества конструктивных элементов, технологией производства (особенно сварных элементов), отказами дизельных двигателей и генераторов, ограниченными возможностями системы боевого управления и даже с низким качеством изображения с обоих перископов: вахтенного и боевого.

Тем не менее, после начала службы подлодки в результате дополнительных работ удалось привести в полную работоспособность. В качестве доказательства этого называются итоги многочисленных учений, в ходе которых Collins «топили» корабли условного противника.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
Mk.48
Проекты
Военные учения
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