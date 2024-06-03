Пентагон предупредил Россию о двойном испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III

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Соединенные Штаты готовятся провести очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но не традиционный один, а сразу два. Об этом сообщает командование космических сил США в распространенном заявлении.

Согласно заявлению, первый запуск МБР состоится 4 июня, второй — 6-го. В качестве площадки запуска будет использована шахтная установка на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса, которую пару лет назад передали космическим силам США. Ракеты будут запущены без заряда, но с испытательной боеголовкой. Как заявляется, цель испытаний — «демонстрация готовности ядерных сил и проверка их эффективности». В Пентагоне подчеркнули, что Россию о запусках они предупредили.

Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга.

- говорится в сообщении.

Minuteman III — единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, срок службы которых истекает в 2030 году.

Сейчас американцы создают новую МБР Sentinel, которая должна сменить Minuteman III, но работы с ней по некоторым причинам затягиваются, и сроки принятия на вооружение сдвигаются еще вправо. А это значит, что американцам придется эксплуатировать старые МБР.