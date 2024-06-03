США отразили в субботу атаки йеменских хуситов на военные корабли и коммерческие суда - CENTCOM

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в минувшую субботу американские военные между 9:00 и 19:30 (по времени столицы Йемена Саны, совпадает с Москвой) уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов в южной части Красного моря.

В сообщении говорится, что "силы Центрального командования США также наблюдали, как два других беспилотника упали в Красное море".

Кроме того, командование проинформировало, что между 19:00 и 21:30 американские военные "уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря".

"Ракеты были пущены в направлении американского военного корабля Gravely и были уничтожены в целях самообороны", - отметили в CENTCOM.

"Ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщили о каких-либо повреждениях", - добавили там.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка повторно атаковала авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец.

Был "нанесен удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower к северу от Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотных летательных аппаратов", приводят СМИ слова Сари. Он подчеркнул, что это была "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".