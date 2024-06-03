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Интерфакс-АВН

Британской контрразведке приказано перенаправить основные усилия с террористов на шпионов - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании приказали контрразведывательной службе МИ-5 переориентировать усилия с борьбы против террористов на борьбу со шпионажем со стороны России, Китая и Ирана, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

"Министры попросили МИ-5 сосредоточить большую часть своих усилий на угрозе шпионажа, особенно на государственной угрозе со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана", - сообщил изданию высокопоставленный правительственный источник.

Хотя борьба с терроризмом остается одной из важных задач МИ-5, ее "рабочая нагрузка определенно сместилась", отметил он.

По словам другого источника в правительстве, ресурсы МИ-5 ограничены, поэтому необходимо расставить приоритеты в отношении ресурсов.

"Уровень террористической угрозы остается "значительным", что означает вероятность нападения, но на самом деле проблемы, которые в настоящее время представляют Китай и Россия, являются более насущными", - пояснил собеседник газеты.

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Страны
Великобритания
Иран
Китай
Россия
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