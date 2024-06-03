В NASA сообщили, что запуск Starliner к МКС пройдет не ранее 5 июня

Отказаться от попытки запуска 2 июня решили для того, чтобы у специалистов было больше времени для изучения проблемы с наземным оборудованием

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Следующая попытка первого пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing планируется не ранее 5 июня, ответственные за пуск команды отказались от возможности осуществить старт 2 июня. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пуск Starliner с астронавтами NASA Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был в субботу за несколько минут до старта. "NASA, Boeing и United Launch Alliance (ULA) отказываются от попытки пилотируемого запуска в воскресенье 2 июня, чтобы дать команде дополнительное время изучить проблему с наземным оборудованием, - говорится в сообщении на [url=https://starlinerupdates.com/]сайте компании. - Следующие доступные даты запуска - среда, 5 июня и четверг, 6 июня". Как ожидается, путь от Земли до орбитальной станции займет около суток.

Как сообщил ранее на пресс-конференции глава ULA - разработчика ракеты-носителя для Starliner - Тори Бруно, причиной сбоя, по предварительной информации, стала неполадка в работе секвенатора - оборудования, контролирующего последовательность наземных операций при запуске. Он также добавил, что специалисты смогут добраться до оборудования позднее, так как для прохода к зданию, где оно располагается, необходимо дождаться, пока из ракеты будет выкачано все топливо.

Это не первый перенос старта Starliner по техническим причинам. Запуск корабля должен был состояться 6 мая, но его отложили уже после того, как экипаж занял свои места. Тогда подобное решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. После этого запуск переносился несколько раз.

В экипаж Starliner входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые после стыковки корабля с МКС пробудут на орбитальной станции неделю. После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидалось, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.