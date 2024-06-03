Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС согласиться на предложение Байдена о перемирии в Газе

Иерусалим. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Катар, США и Египет в субботу призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа на основании плана, предложенного накануне американским президентом Джо Байденом.

"Катар, США и Египет совместно призывают ХАМАС и Израиль завершить работу над соглашением, воплощающим принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте МИД Катара.

"Эти принципы объединили требования всех сторон в соглашении, которое принесет немедленную помощь как многострадальному населению сектора Газа, так и заложникам и их семьям", - отмечается в документе.

Катар, США и Египет считают предложение Байдена "дорожной картой для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса".

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель: в течение которых в секторе устанавливается перемирие, освобождается часть израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты анклава. Стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. Если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.