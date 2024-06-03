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Откуда ведут свою историю первые зенитные «Торы»?

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9К331 Тор-М1 (SA-15 GAUNTLET)
Зенитный ракетный комплекс 9К331 «Тор-М1» (SA-15 GAUNTLET).
Источник изображения: https://kupol.ru/

В современных вооруженных конфликтах, и конечно – в ходе специальной военной операции России на Украине, - зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» ежедневно демонстрируют свою высокую эффективность в борьбе с различными средствами воздушного нападения и разведки противника, в том числе – западного производства.


Целями для ракет этих боевых машин становятся американские РСЗО Himars и чешские РСЗО RM-70 Vampire, турецкие БПЛА Bayraktar TB2 и британские крылатые ракеты Storm Shadow, управляемые авиабомбы JDAM и другие западные средства воздушного поражения.


Зенитный ракетный комплекс семейства «Тор».
Источник: https://kupol.ru/

Зенитные расчёты также отмечают уникальные возможности «Торов» про преодолению бездорожья, водных преград, а также его эффективную круглосуточную работу в любом климате – от южной жары до самых суровых морозов.


История создания первых «Торов» уходит в начало 1970-х, когда начались работы по созданию облика будущего всепогодного ЗРК малой дальности, унифицированного для ПВО Сухопутных войск, ВДВ и кораблей ВМФ.


В 1975 году головным разработчиком системы «Тор» был назначен Московский научно-исследовательский электромеханический институт – НИЭМИ, главным конструктором системы – конструктор Вениамин Ефремов, а конструктором боевой машины – Иосиф Дризе. Разработку ракеты для комплекса поручили Петру Грушину и коллективу МКБ «Факел».


Для создания этой боевой машины конструкторы воплотили в жизнь целый ряд военно-технических инноваций. Было принято решение установить в новом комплексе антенную систему РЛС сопровождения цели в виде малоэлементной фазированной антенной решетки.


В новом ЗРК отразились конструкторские находки, ранее не использовавшиеся зарубежными конкурентами – например, вертикальный пуск ракеты, что впервые позволило обстреливать цели, появляющиеся с любого ракурса.


Зенитный ракетный комплекс семейства «Тор».
Источник: https://kupol.ru/

Ракета получила возможность вертикально стартовать из корпуса боевой машины при помощи катапультирующего устройства. Затем, для разворота ракеты в нужном направлении, использовалась газодинамическая система, и на высоте 16-21 метров запускался маршевый двигатель, выводящий ракету на цель.


В свою очередь, ракета первого ЗРК «Тор» была выполнена по схеме «утка», и состояла из пяти отсеков. Бортовая аппаратура ракеты включала в себя автопилот, антенны, блок радиоуправления, радиовзрыватель, источник электропитания и другие элементы.


ЗРК «Тор» был принят на вооружение в 1986 году. Производство этих комплексов (а впоследствии – и ЗРК семейства «Тор-М2») велось на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (сегодня предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).


По воспоминаниям современников, конструктор Иосиф Дризе, незадолго до ухода из жизни, предсказал дальнейшие этапы модернизации ЗРК семейства «Тор»:


«Мы продолжаем работу по нашей теме, и надеемся, что сможем получить еще лучшие результаты. Я пока не вижу предела для совершенствования комплекса», - заявил легендарный конструктор.


Зенитный ракетный комплекс семейства «Тор».
Источник: https://kupol.ru/
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Tор-М2
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