"Слишком поздно": эксперты признали, что удары по России Киеву не помогут (Business Insider, Германия)

BI: эксперты заявили, что удары по целям в России не станут панацеей для ВСУ

Союзники Украины готовы разрешить ей использовать оружие по целям в России, пишет BI. Однако эксперты считают, что это решение Киеву уже не поможет. Никакого "перелома" в пользу ВСУ не будет.

Все больше союзников дают Украине добро на использование поставленного оружия для поражения целей в России (пусть и при соблюдении определенных условий). Эксперты говорят, что этот шаг, безусловно, откроет для ВСУ новые цели, но вряд ли станет той панацеей, на которую так надеется Украина.

Снятие ограничений поможет Украине отразить российские атаки, особенно на границе, но это запоздалый шаг, поскольку Украина уже столкнулась с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы, сообщили Business Insider военные аналитики и эксперты. Кроме того, для обнаружения важных целей далеко за пределами линии фронта Украине, вероятно, потребуется поддержка западной разведки.

“Слишком поздно”, — отозвался Кир Джайлз (Keir Giles), старший научный сотрудник программы Королевского института международных отношений (он же Чатем-Хаус) по России и Евразии. “Это решение надо было принять более двух лет назад”, — добавил он, обвинив Соединенные Штаты в заминках и проволочках.

Возможность наносить удары внутри России укрепит позиции Украины, но неясно, изменит ли она ход конфликта коренным образом, считает профессор российской и восточноевропейской политики Свободного университета Берлина Александр Либман (Alexander Libman).

“Военная логика, которой диктуется разрешение Украине бить по целям в России проста, — сказал он, — но есть и структурные ограничения, с которыми Украина сталкивается на данном этапе”.

Давно назревший сдвиг

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года союзники Украины направили ей военную помощь на миллиарды долларов — но с оговоркой, что поставленным оружием нельзя бить по целям на российской земле.

Многие опасались, что нарушение этой линии спровоцирует президента Владимира Путина и приведет к эскалации конфликта. Это означает, что у Украины было мало способов нанести удар по штурмовикам или скоплениям войск, угрожающим ей с территории России.

Однако похоже, что этот расчет изменился с началом наступления на Харьков на северо-востоке Украины, развернутого с территории России.

Во вторник Франция заявила, что Киеву должно быть позволено бить западным оружием по целям в России — но только по объектам, которые Россия использует непосредственно для атак по Украине.

Днем ранее законодатели всех 32 стран НАТО приняли декларацию с призывом ко всем членам альянса разрешить удары по военным объектам на территории России.

Вслед за этим тон сменили и сами Соединенные Штаты, ранее неоднократно заявлявшие, что не позволят Украине использовать американское оружие для ударов по России.

Трое неназванных чиновников сообщили Politico в четверг, что Украина теперь может бить по территории России оружием, поставленным Соединенными Штатами.

Один из них уточнил, что Украина может использовать предоставляемое Америкой оружие только в рамках контрбатарейной борьбы по российским силам, обстреливающим Харьков и готовящимся к наступлению на его предместья, где Россия захватила значительную территорию и угрожает второму по величине городу страны.

Никаких больше запретных зон

В последние недели Украина столкнулась с новым российским натиском, особенно в Харькове.

Один украинский командир рассказал лондонской газете The Times, что его подразделение несколько недель держало российские войска по ту сторону границы “на мушке”, но не имело возможности их атаковать.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский неоднократно умолял партнеров страны разрешить ей бить западным оружием по российским солдатам через границу.

По словам Джайлза, снятие ограничений станет для ВСУ “огромным подспорьем” в отражении грядущего российского наступления, а также позволит подорвать российский военный потенциал.

“Это станет важным шагом вперед, потому что для Украины не останется запретных зон, откуда русские могут безнаказанно готовить и проводить свои атаки", — сказал он.

Он также допустил, что Украина сможет развернуть такую же военную кампанию, как она сейчас проводит против Черноморского флота России.

“Это демонстрация того, чего могла бы достичь Украина, не будь у нее этих ограничений при нанесении ударов по территории России”, — сказал Джайлз.

Борьба с воздушными операциями России

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди (John Hardie) назвал “зеленый свет” на использование поставленной Западом артиллерии и ракетных систем вроде РСЗО HIMARS американского производства для поражения российских сил по ту сторону границы “самоочевидным”.

“Несправедливо заставлять Украину бездействовать до тех пор, пока российские войска не пересекут границу, или вынуждать украинские орудия молчать, когда российская артиллерия ведет огонь из-за границы”, — сказал он.

Поставленные Западом ракеты, такие как Storm Shadow и ATACMS, также могут пригодиться для ударов по российским авиабазам, откуда взлетают самолеты с планирующими бомбами.

Однако он подчеркнул, что одного этого не хватит, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России.

Ранее в этом месяце неназванные украинские чиновники сообщили The New York Times, что им необходимо больше оперативной информации и разведданных от США и союзников ЕС о целях в России.

Далеко не очевидно, что США изменят свою позицию и предложат разведданные в поддержку таких ударов. В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах.

Это не единственная актуальная проблема. Профессор Свободного университета Берлина Либман заявил, что, если кадровый и снарядный голод останутся нерешенными, Украину по-прежнему ждут “серьезные” проблемы на поле боя.

“Таким образом, это отнюдь не значит, что разрешение Украине поражать цели в России бесполезно — но это явно не панацея для победы”, — заключил он.

Автор статьи: Тибо Спирле (Thibault Spirlet)