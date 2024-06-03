Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

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Интересно, есть хоть одно место на планете, регион, да хотя бы маленькая страна, которые Соединенные Штаты не считают стратегически важными для себя? Ответ очевиден: нет таких. Американцам везде и до всего есть дело, а если кто против их присутствия и вмешательства, то это всё враги демократического Запада и угроза безопасности как самих США, так и всего мира.

Наиболее острое противостояние между США и КНР разворачивается в Индо-Тихоокеанском регионе за тысячи километров от самих Штатов. В ходе участия в сингапурском форуме по региональной безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны США Ллойд Остин объявил о стратегической важности этого региона для Вашингтона и призвал все страны к сотрудничеству в рамках индо-тихоокеанской стратегии. По мнению главы Пентагона, таким образом, естественно с участием Соединенных Штатов, во всей Азии воцарится мир и спокойствие.

В стандартных традициях американского глобализма Остин в ходе вчерашнего выступления в Сингапуре вообще заявил, что «Соединенные Штаты — тихоокеанская нация».

Соединенные Штаты глубоко привержены Индо-Тихоокеанскому региону. Мы все участвуем (в происходящих здесь событиях). И мы никуда не денемся. Соединенные Штаты могут быть в безопасности, только если безопасна Азия. Вот почему Соединенные Штаты долгое время сохраняли свое присутствие в этом регионе

— высказался глава Пентагона.

Для усиления своего влияния в регионе США прежде всего рассчитывают на военно-политическое сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Индией. Именно эти страны находятся далеко не в дружественных отношениях с Китаем. Ну а для того, чтобы был повод давить на КНР, Вашингтон вовсю использует сепаратистский Тайвань, снабжая Табэй оружием, при этом постоянно заявляя о приверженности парадигмы одного Китая.

На амбициозные высказывания главы Пентагона уже отреагировали в Пекине. Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем. Сегодня на форуме «Диалог Шангри-Ла» заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал индо-тихоокеанскую стратегию США бесперспективной.

Подлинная цель (этой стратегии) — интегрировать так называемый малый круг (союзников США) в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради гегемонии, при которой доминируют Соединенные Штаты

— приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам китайского генерала, Вашингтон руководствуется менталитетом холодной войны, предпринимая шаги по созданию нового, подконтрольного Штатам, военного блока в регионе. Эта стратегия идет вразрез с исторической традицией, дестабилизирует ситуацию и служит лишь геополитическим интересам США, подчеркнул Цзин Цзяньфэн.