Войти
Военное обозрение

Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

224
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Интересно, есть хоть одно место на планете, регион, да хотя бы маленькая страна, которые Соединенные Штаты не считают стратегически важными для себя? Ответ очевиден: нет таких. Американцам везде и до всего есть дело, а если кто против их присутствия и вмешательства, то это всё враги демократического Запада и угроза безопасности как самих США, так и всего мира.

Наиболее острое противостояние между США и КНР разворачивается в Индо-Тихоокеанском регионе за тысячи километров от самих Штатов. В ходе участия в сингапурском форуме по региональной безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны США Ллойд Остин объявил о стратегической важности этого региона для Вашингтона и призвал все страны к сотрудничеству в рамках индо-тихоокеанской стратегии. По мнению главы Пентагона, таким образом, естественно с участием Соединенных Штатов, во всей Азии воцарится мир и спокойствие.

В стандартных традициях американского глобализма Остин в ходе вчерашнего выступления в Сингапуре вообще заявил, что «Соединенные Штаты — тихоокеанская нация».

Соединенные Штаты глубоко привержены Индо-Тихоокеанскому региону. Мы все участвуем (в происходящих здесь событиях). И мы никуда не денемся. Соединенные Штаты могут быть в безопасности, только если безопасна Азия. Вот почему Соединенные Штаты долгое время сохраняли свое присутствие в этом регионе

— высказался глава Пентагона.

Для усиления своего влияния в регионе США прежде всего рассчитывают на военно-политическое сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Индией. Именно эти страны находятся далеко не в дружественных отношениях с Китаем. Ну а для того, чтобы был повод давить на КНР, Вашингтон вовсю использует сепаратистский Тайвань, снабжая Табэй оружием, при этом постоянно заявляя о приверженности парадигмы одного Китая.

На амбициозные высказывания главы Пентагона уже отреагировали в Пекине. Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем. Сегодня на форуме «Диалог Шангри-Ла» заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал индо-тихоокеанскую стратегию США бесперспективной.

Подлинная цель (этой стратегии) — интегрировать так называемый малый круг (союзников США) в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради гегемонии, при которой доминируют Соединенные Штаты

— приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам китайского генерала, Вашингтон руководствуется менталитетом холодной войны, предпринимая шаги по созданию нового, подконтрольного Штатам, военного блока в регионе. Эта стратегия идет вразрез с исторической традицией, дестабилизирует ситуацию и служит лишь геополитическим интересам США, подчеркнул Цзин Цзяньфэн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Похожие новости
06.03.2013
Гонки «летающих радаров»
09.10.2012
По военным расходам в 2011 году Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место, уступив только Северной Америке
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
18.11.2011
«Китайцы без повода не лезут в схватку»
14.11.2011
Мировой экономический кризис практически не повлиял на динамику роста военных расходов стран Азиатско-Тихоокеанского региона
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
11.03.2011
К многополярному миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один