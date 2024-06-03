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ТАСС

В НАТО заявили, что конфликт на Украине показал необходимость разработок дешевого оружия

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Источник изображения: Евгений Пономарев/ ТАСС

Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр отметил, что нужны новые решения

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По его словам, ситуация, при которой беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракета стоимостью $3,5 млн используется для того, чтобы уничтожить беспилотник стоимостью $10 тыс., является неправильной. "Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения, - отметил Бауэр. - Для этого нужны другие решения, помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей. Это один из результатов этой войны [на Украине]".

В то же время глава Военного комитета НАТО призвал не впадать в крайности. "Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы, - подчеркнул он. - Но нам нужно сбалансировать числа". 

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Страны
Сингапуp
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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