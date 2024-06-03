Показаны кадры переброски через немецкий Магдебург партии танков Abrams M1A1SA в сторону Украины

Источник изображения: topwar.ru

Германия первой среди западных союзников Киева весной прошлого года начала поставлять и разрешила делать это другим странам немецкие танки «Леопард». Правда, их наличие не сильно помогло ВСУ в ходе так называемого летне-осеннего контрнаступления, наши бойцы быстро начали поражать западные бронемашины с крестами. Точное количество уничтоженных, а тем более поврежденных немецких ОБТ неизвестно. Сообщается, что в основном на Запорожском направлении было подбито не менее тридцати этих машин.

Буквально заставившие канцлера Шольца начать отправку танков на Украину Соединенные Штаты долго медлили с поставкой своих ОБТ Abrams. Первая и до последнего времени единственная партия американских танков, причем в ранней модификации M1A1, в количестве 31 единицы поступила на вооружение ВСУ осенью прошлого года. Изначально говорилось о возможности предоставления Киеву ограниченного количества современных ОБТ M1A2 Abrams, но затем в США передумали отдавать танки именно в этой модификации.

Причем в бой американские бронемашины вступили только весной этого года. Впрочем, судьба у них оказалась стандартная, как и у «Леопардов». По разным данным, наши бойцы на Донецком направлении, в основном под Авдеевкой, полностью уничтожили и повредили от пяти до семи «Абрамсов». Один из них, вернее то что от него осталось, «красуется» на Поклонной горе в Москве, где работает выставка западной трофейной техники

Очевидная неэффективность западной бронетехники не останавливает киевский режим от постоянного ее выклянчивания у натовских партнеров. Союзники идут навстречу мольбам Киева, правда, уже не в расчете на новое контрнаступление, а лишь в попытке помочь ВСУ сдержать натиск российской армии.

Накануне, 30 мая, в ходе «секретного» визита в Одессу министр обороны Германии Борис Писториус пообещал своему украинскому коллеге Рустему Умерову скорую поставку очередной партии военной помощи, в которую войдут ракеты для систем ПВО, ударные и разведывательные беспилотники, танки и двигатели для них, боевые машины пехоты, запасные части для артиллерии и боеприпасы.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

После долгой паузы от немцев решили не отставать, а скорее даже опередили, и американцы. Российские телеграм-каналы сообщают, что в немецком городе Магдебург 30 мая на железнодорожных платформах замечены танки Abrams M1A1SA. Соответствующие фото и видео публикуют местные жители. Состав движется на восток, скорее всего, в сторону Украины. Сколько всего американских ОБТ движутся по территории ФРГ, неизвестно. Официальных сообщений от Пентагона и Киева о поставках Abrams не поступало.