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Военное обозрение

Скорость «умного» снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов – в Китае назвали это неудачей

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Источник изображения: topwar.ru

Запуск китайскими специалистами боеприпаса со скоростью около шести тысяч километров в час был охарактеризован как провал. Собственно, подобного «провала» американцам не удалось достичь и после многих лет работ над рельсотроном.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Американский проект создания рельсотрона был свернут три года назад, несмотря на многолетние исследования и серьезные инвестиции. Это было связано с дороговизной работ, сложностями с интеграцией нового оружия с военными кораблями и быстрым изнашиванием ствола, которого хватало лишь на 12-24 выстрела. Казалось бы, после этого ни одна страна не стала бы заниматься данной темой, но в Китае решили по-другому.

Китайцы решили вплотную заняться проектом создания электромагнитной рельсовой пушки и достигли существенных успехов в его реализации. Во время испытания скорость «умного»снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов (6172 км/ч). Планирующий боеприпас был запущен в стратосферу, на высоту 15 километров. Именно на такую максимальную высоту способен подниматься стелс-бомбардировщик B-2, стоящий на вооружении ВВС США. Но в Китае назвали это неудачей.

Снаряд не следовал по запланированной траектории, а предельная дальность и высота полета не соответствовали расчетным значениям

- пояснили свое утверждение разработчики.

Они рассчитывали достичь скорости семи Махов, но им этого пока не удалось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
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