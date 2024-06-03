«Наши самолеты взяли на себя ядерную миссию»: истребители F-35 ВВС Нидерландов готовы к оснащению атомными бомбами

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F-35 ВВС Нидерландов готов к оснащению атомными бомбами.

1 июня усовершенствованный истребитель [F-35A] перенял ядерную роль у F-16. Нидерланды стали первой европейской страной, использующей F-35 в этом контексте: наши самолеты взяли на себя ядерную миссию

- говорится в заявлении Минобороны страны.

Речь идет о сертификации голландского F-35A Соединенными Штатами, позволяющей ему нести ЯО, а именно американскую бомбу B61-12, и выступать таким образом в качестве самолета двойного назначения. Это не подразумевает немедленного вооружения истребителя атомным оружием, а лишь предусматривает такую возможность.

Ранее члены НАТО в вопросе адаптации самолетов к ЯО предпочитали отмалчиваться. Однако в условиях антироссийской истерии любое потрясание оружием рассматривается в качестве проявления храбрости. Примечательно, что сами США не сообщали о сертификации своих или союзных F-35A для перевозки B61-12.

Как пояснили в военном ведомстве Нидерландов, всего приобретено 52 F-35A в целях нанесения ударов ядерным оружием и конвенциальными средствами поражения. Данные истребители распределяются между двумя эскадрильями, базирующимися на авиабазе Леуварден (322-я) и Фолькель (313-я). Именно последняя будет выполнять задачу ядерного сдерживания.