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Военное обозрение

Наносят удар на глубину в тысячу километров: Финляндия закупает ракеты JASSM-ER для истребителей F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен одобрил закупку ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER, способных преодолевать расстояние в тысячу километров. Они будут поставлены в соответствии с графиком развертывания многоцелевых истребителей F-35, которые заменяют в ВВС F/A-18 Hornet.

Дальность действия оружия по-прежнему имеет решающее значение на поле боя. Данная закупка значительно улучшит эффективность сил обороны в этом отношении

- отметил министр.

Ракеты JASSM имеют две основные на данный момент модификации: AGM-158A с дальностью полета свыше 370 км и AGM-158B (она же JASSM-ER) с дистанцией действия 980 км. Помимо США, ракеты AGM-158A, считающиеся одним из наиболее опасных типов оружия, использует лишь небольшое количество союзников Вашингтона: Австралия, Польша, Южная Корея, Япония и Финляндия.

В последние дни было принято решение продать еще более дальнобойные AGM-158B Польше; теперь о приобретении этой ракеты заявляет Финляндия, ранее, еще в 2020 году, уже получившая одобрение США на их закупку. То есть фактически у границ России происходит развертывание средств поражения, способных наносить авиаудары в стратегической глубине.

Дальность большая, как и точность. Благодаря этому могут быть поражены критически важные защищенные наземные цели

- отметила советник МО Иикка Марттила, слова которой приводятся в издании Iltalehti.

Как она пояснила, информация об общей стоимости и размере приобретенной партии разглашаться не будет. С ее слов, F-35 и ракеты JASSM-ER будут поступать в войска постепенно, в период с 2025 по 2030 год.

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Страны
Австpалия
Польша
Россия
США
Финляндия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-18
F-35
JASSM
Проекты
2020-й год
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