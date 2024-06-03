Войти
Интерфакс-АВН

Блинкен и глава МИД Украины обозначили сроки завершения переговоров по мерам безопасности - американский госдеп

227
0
0
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американо-украинские переговоры по долгосрочным мерам безопасности могут завершиться в течение ближайших недель, об этом в телефонном разговоре договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил американский госдепартамент.

"Они договорились завершить двусторонние переговоры по долгосрочным мерам безопасности в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что Блинкен подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами "способности украинской самообороны".

Стороны коснулись "влияния на поле боя недавно прибывшей военной помощи США", Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами предстоящего в Швейцарии саммита по Украине.

Как сообщалось, администрация США, не афишируя это, дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только близ Харькова.

На пресс-конференции в Праге Блинкен не исключил, что цели Украины для нанесения ударов могут быть и в других частях России.

"В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться, - сказал Блинкен. - И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь", - заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Швейцария
Похожие новости
18.04.2008
Прямо в цель
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
20.09.2007
В преддверии открытия международной авиационной выставки "Авиэйшн экспо Чайна-2007"
21.06.2007
Новый украинско-российский Ан-148 продемонстрировал свои летные характеристики на авиасалоне во Франции
18.04.2007
Седьмой "Гидроавиасалон" пройдет в Геленджике 4-7 сентября 2008 года
14.03.2007
Для украинского МЧС будет создан парк специальных самолетов и вертолетов - президент "Мотор Сич"
17.01.2007
Аэронавты XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один