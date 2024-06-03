Блинкен и глава МИД Украины обозначили сроки завершения переговоров по мерам безопасности - американский госдеп

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американо-украинские переговоры по долгосрочным мерам безопасности могут завершиться в течение ближайших недель, об этом в телефонном разговоре договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил американский госдепартамент.

"Они договорились завершить двусторонние переговоры по долгосрочным мерам безопасности в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что Блинкен подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами "способности украинской самообороны".

Стороны коснулись "влияния на поле боя недавно прибывшей военной помощи США", Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами предстоящего в Швейцарии саммита по Украине.

Как сообщалось, администрация США, не афишируя это, дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только близ Харькова.

На пресс-конференции в Праге Блинкен не исключил, что цели Украины для нанесения ударов могут быть и в других частях России.

"В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться, - сказал Блинкен. - И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь", - заявил он.